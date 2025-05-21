На текущий момент яровой сев проведен на площади более 750 тыс. га
В текущем году площадь, занятая под сельскохозяйственные культуры, увеличится на 52 тыс. га и составит 5,5 млн гектаров, что подтверждает устойчивую динамику развития аграрной отрасли в регионе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на областное УВП.
Площадь под масличные культуры значительно расширена — до 430 тыс. га. Всего в посевной кампании будет задействовано 37 тыс. единиц сельхозтехники.
Аграрии Жаркаинского района планируют засеять 663,5 тыс. гектаров, на сегодня засеяно уже 123 тыс га. Район по территории посева является самым крупным регионом в области.
«Посевная кампания 2025 года проходит в штатном режиме. Все подготовительные работы завершены вовремя, и сейчас аграрии района успешно ведут сев. Мы уверены, что благодаря слаженной работе и технической обеспеченности все цели будут достигнуты, и мы обеспечим хороший урожай», - отметил заместитель акима Жаркаинского района Дулат Сыздыков.