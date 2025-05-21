На текущий момент яровой сев проведен на площади более 750 тыс. га

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В текущем году площадь, занятая под сельскохозяйственные культуры, увеличится на 52 тыс. га и составит 5,5 млн гектаров, что подтверждает устойчивую динамику развития аграрной отрасли в регионе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на областное УВП.

Площадь под масличные культуры значительно расширена — до 430 тыс. га. Всего в посевной кампании будет задействовано 37 тыс. единиц сельхозтехники.

Аграрии Жаркаинского района планируют засеять 663,5 тыс. гектаров, на сегодня засеяно уже 123 тыс га. Район по территории посева является самым крупным регионом в области.