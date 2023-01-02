Пошел на горящий фонарь: астанчанин чудом выбрался из снежного плена

Житель столицы в поисках короткой дороги, попал в снежный занос, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Костанайские новости .

Фото: tg-канал "Костанайские новости"

1 января житель столицы на личном автомобиле направлялся в Актобе. Прибор показывал кратчайший маршрут, проходящий по территории Камыстинского района.

Двигаясь по проселочной дороге между селами Дружба и Свободное, иномарка сломалась и оказалась в снежном плену.

Убедившись, что автомобиль не заводится, гражданин пошел по степи на горящий фонарь и дошел до зимовки Карабатыр, в которой находился охранник.

Вскоре к месту вызова выехали сотрудники подразделения оперативно-спасательного отряда Житикары на вездеходе «Ямал» и пожарной части №18 села Камысты. Они эвакуировали астанчанина с полевой бригады в село Алтынсарино.

Аким сельского округа круга предоставил пострадавшему ночлег в пункте обогрева в гостинном доме.

Автомобиль из-за поломки остался между селами Свободное и Дружба.