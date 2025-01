Послания Главы государства оказали значительное влияние на развитие IT-индустрии нашей страны

Задачи на перспективу

В Послании 2023 года Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул важность государственной поддержки частных инициатив в развитии инновационной инфраструктуры для IT и креативных индустрий. В этом месседже я нашел подтверждение правильности своих намерений и после семи лет работы оставил госслужбу, чтобы создать цент­ральный IT и креативный хаб Алматы The Foundry («Кузница основателей») для реализации своих IT-проектов и помощи другим.

И, наконец, в Послании 2024 года Глава государства вновь говорил о развитии IТ-сферы: он поручает развивать искусственный интеллект. Президент призвал состоятельных бизнесменов вкладываться в социальные, культурные проекты, которые приносят пользу обществу. И мы еще раз убедились, что наш проект подходит под видение и поручения данного Послания.

Сегодня внимание всей планеты устремлено в мир IT-технологий. Инновации стали катализатором экономического прогресса государства. Теперь IT – это не только самая быстрорастущая отрасль в мире, но и источник невероят­ных возможностей и сверхприбыли. Венчурный бизнес, рискуя инвестициями в мечты граждан, стал двигателем эволюции человечества, создавая продукты действительно изменяющие мир.

Инвесторы узнают в стартаперах тех, кто видит будущее, не доступное другим. Реальность такова, что у страны, которая не инвестирует в технологии, не будет в будущем шанса сохраниться как этнос в цивилизации.

IT-столица Центральной Евразии

Какой продукт Алматы может предложить миру, находясь в равноудаленном положении от мировых финансово-технологических центров? Мы считаем, что лучшее решение для нашего города – особый фокус на цифровом развитии.

Алматы – это сердце цифровой и креативной индустрии Казахстана. Из 16 тыс. IT-компаний страны более 60% сосредоточены в этом южном мегаполисе. IT-центры стали важным фактором для стимулирования экономического роста каждой страны. Согласно исследованиям Мирового экономического форума, инвестиции в цифровые технологии могут увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно. Согласно анализу McKinsey, развитие IT-сектора способствует увеличению доходов населения во всех отраслях экономики в регионе.

Силиконовая долина в Калифорнии (США) считается одним из крупнейших IT-хабов на планете и вносит значительный вклад в мировую экономику. Оценки показывают, что около 25% всех стартапов в США создаются именно здесь, а доля ВВП Калифорнии, обусловленная инновациями, составляет более 30%. Одна четвертая всех мировых инвестиций приходится на Кремниевую долину, около 100 млрд долларов инвестируются здесь ежегодно в стартапы. IТ-хабы в Шэньчжэне (Китай) и Бангалоре (Индия) также способствуют привлечению международных инвестиций и развитию высокотехнологичных отрас­лей экономики этих стран. Так, известные профессоры и венчурные капиталисты из Кремниевой долины прогнозируют, что у Центральной Азии есть возможность в течение трех – пяти лет стать одним из глобальных центров по стартапам. В Астане родилась инфраструктура, которая стала колыбелью IT-индустрии страны. Вдохновленные государственной задачей, без привлечения бюджетных средств, по аналогии со столицей мы стремимся внести свой вклад в развитие Алматы.

Мы верим, что благодаря поддержке государства, а также совместным усилиям с лидерами бизнес-сообщества и венчурного инвестирования станем ключевыми игроками IT-отрас­ли и креативных индустрий. Наш прекрасный город может стать процветающим центром цифровых инноваций и технологий в серд­це Евразии, современным умным мегаполисом XXI века.

Последние полгода работы над проектом позволили мне познакомиться с около 500 IT- специалистами, инженерами, креаторами из различных сфер. Все они талантливы, могут создавать, но не могут «упаковать» и коммерциализировать свою идею. Сегодня в условиях огромной конкуренции в мире за ресурсы мы должны понимать, что главный ресурс Алматы – это человеческий капитал.

Foundry – место притяжения идей

Полагаем, что этот проект может существенно способствовать дальнейшему развитию Алматы как центра притяжения бизнес-проектов. The Foundry сплотит под одной крышей новое творческое сообщество из 450 наиболее прогрессивных технологических новаторов. Синергия экспертизы наших партнеров и вдохновения инноваторов позволит транс­формировать перспективные проекты в передовые решения, по-настоящему значимые для страны и общества.

К сожалению, сегодня часть активной молодежи и предпринимателей, которые развивают свои IT-стартапы, сталкивается с трудностями и не может получить необходимую поддержку. Многие талантливые люди не уверены в своем будущем, а некоторые творческие личности даже находятся на грани беднос­ти. Опыт встреч с талантами показал, что в каждом секторе креативной индустрии Казахстана существует свой Димаш Кудайберген, который может уехать за границу за своим признанием.

Поэтому, помимо венчурного фонда, мы рассматриваем создание Благотворительного фонда креативных индустрий. Планируем сделать его абсолютно прозрачным, он будет работать только в онлайн-формате, чтобы все видели, до копейки, сколько средств поступило от государства или меценатов и как они распределяются.

Как известно, часть казахстанских стартапов отправляется на лучшие акселерации за границу. Благодаря поддержке глобальных партнеров акселерационная программа Foundry может стать одной из наиболее конкурентоспособных в СНГ, поскольку нами ведется работа по приглашению одного из главных акселераторов из Кремниевой долины. Именно благодаря репутации таких партнеров Алматы может стать местом притяжения, куда будут стекаться инноваторы и креаторы из близлежащих стран, желающие получить возможность развивать свой проект под надзором мирового акселератора. За выращивание стартапов и принятие решений по инвестированию в проекты будут отвечать профессионалы с мировой экспертизой из Кремниевой долины, что подразумевает собой доступ к суперсделкам.

Верю, что в нашем городе будут созданы стартапы, которые прославят Алматы на весь мир. К примеру, сегодня все узнают Таллин благодаря созданным здесь Skype и другим компа­ниям. При поддержке руководства города, частных хабов, технологических банкиров и бизнес-лидеров в Алматы уже зарождаются и реализуются передовые идеи.

Бизнес, открывая частные хабы, естественным образом создает экосистему, которая притягивает людей и капитал, а появление сильных стартапов повлечет за собой узнаваемость Казахстана на мировом IT-рынке. При этом полагаем, что предоставление налоговых и иных преференций для резидентов всех частных хабов, аналогичных тем, которые предлагаются резидентам международных технопарков и финансовых центров, дало бы дополнительный импульс к развитию всей индустрии.