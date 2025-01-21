Послания Главы государства оказали значительное влияние на развитие IT-индустрии нашей страны
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Исатай Жахангер, магистр Лондонской школы экономики и политических наук Университета Пантеон-Ассас
В Послании 2022 года Президент отметил, что одна из главных задач Казахстана – превратиться в IТ-страну. В тот период я работал в Генеральной прокуратуре. Ответом на это обращение стали две цифровые платформы, предложенные для ГП и МВД и направленные на дальнейшую реализацию цифровой трансформации правоохранительных органов. Одна из них – национальная платформа Sequence по глобальному поиску и отслеживанию незаконно добытых активов, выведенных за рубеж.