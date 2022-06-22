Последний бой легендарной пулеметчицы

Небольшое старинное одноэтажное здание в самом центре старого Уральска. Во дворе – кусты сирени, в глубине – памятник легендарной пулеметчице. В этом доме в 1932–1934 годах жила семья Маметовых. Сорок лет назад здесь был открыт Мемориальный музей Героя Советского Союза Маншук Маметовой.

Судьба семьи Маметовых – яркое отражение главных событий прошедшего века. Родные родители Маншук умерли от голода; арест и расстрел отца; война, на которой совсем юные парни и девушки были готовы отдать жизнь, защищая Родину.

Личных вещей Маншук в музее немного. В числе ценных экспонатов – ножницы для рукоделия и камча, на которой вырезано: «Маншук М. 1934 год». Эту ­надпись сделала она сама. История экспоната, пожалуй, как ничто другое отражает характер его хозяйки.

Перед переездом в Алма-Ату, куда был направлен глава семьи по работе, Маншук вместе с матерью Аминой Сулейменовной побывали на малой родине – в Букеевской орде. В это время в ауле проводились скачки. 12-летняя Маншук настояла на своем учас­тии в них, несмотря на протесты матери, и даже заняла призовое место. Почтенный аксакал вручил ей камчу со словами: «У казахов девушкам камчу не дарят, только джигитам. Но даже если ты девушка, у тебя характер, как у джигита».

Стенды с выцветшими от времени фотографиями, газетными вырезками, документами. Часть из них посвящена родителям Маншук – Ахмету и Амине Маметовым. Цвет нации, оба с высшим образованием. Семейное счастье омрачало лишь отсутствие детей.

– Как-то в доме младшего брата Ахмета Каната Маметова среди гостей были родственники Женсигали (по документам – Жиенгали) и Тойылша – семейная пара вместе с маленькой дочкой Мансией. Так приглянулась Ахмету и Амине девочка, что они попросили разрешения ее удочерить. С согласия родных родителей Мансия стала дочерью Маметовых, и с трех лет (в других источниках – с пяти) воспитывалась в их семье. В детстве Амина ласково называла свою дочь Моншак, что в переводе с казахского означает «бусинка». Когда у маленькой девочки спрашивали, как ее зовут, она не могла выговорить слово «Моншак» и говорила «Маншук». Так и осталась она под этим именем во всех документах, – рассказывает экскурсовод музея Аяла Галиева.

Еще во время обучения в мед­ресе Галия в Уфе Ахмет Маметов подружился с Беимбетом Майлиным, будущим классиком казахской литературы. Вместе они продолжили обучение в светско-духовном заведении Хусния в Оренбурге. В те годы пробовал свои силы в журналистике, печатался в газетах и журналах на казахском языке, писал стихи, рассказы и очерки, вышедшие в сборниках «Гиббат», «Кенес».

Несмотря на специальность садовода, был в самом центре политической жизни региона – работал редактором газеты «Жаңа казах» в городе Ойыл, газеты «Ерік» в поселке Джамбейты, где в годы Гражданской войны располагалось отделение Алаш Орды. В 1920–1921 годах редактировал газету «Қызыл Ту» в Уральске. Позже решил кардинально переменить свою жизнь и поступил на медицинский факультет Саратовского университета.

После работы в ряде регионов КазССР возглавил областной здравотдел в Уральске. Его арестовали, как и всех бывших руководителей Алашской автономии. Десять месяцев провел в тюрьме, 11 ноября 1938 года, в день вынесения приговора, был расстрелян. Но еще долгое время после ареста жена и дочь верили, что он жив. Клеймо «врага народа» легло на их семью. Чтобы хоть как-то уберечь дочь, Амина Сулейменовна наказала Маншук изменить данные в документах – отчество писать по кровному отцу – Жиенгалиевна.

Добровольцем на фронт девушка записывалась много раз, но получала отказ. В то время ходили слухи, что «враги народа» будут отпущены на свободу, если их дети проявят героизм на полях сражений. В 1942 году она все же была зачислена писарем штаба 100-й Казахской отдельной стрелковой бригады, а затем направлена медсестрой в полевой госпиталь. Принимая присягу, Маншук поклялась сражаться до последней капли крови. В свободное время девушка самостоятельно изучала пулемет «Максим» и добилась перевода в стрелковую часть.

Последний бой за освобождение города Невеля для Маншук состоялся 15 октября 1943 года. Несмотря на ожесточенный огонь противника, несмотря на ранение, она держала высоту, как и клялась, – до последней капли крови. 1 марта 1944 года гвардии старшему сержанту Маншук Жиенгалиевне Маметовой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

На стенах музея – портреты учителей: Софьи Александровны Сафиной (Алма-Ата) и Валентины Георгиевны Зайцевой (Уральск), шесть оригиналов писем матери, пять из них – с фронта. В отдельной витрине – экспонаты с поля боя под Невелем: сумка для пулеметной ленты, щит от пулемета, пробитые фляжка и каска. Щит передал ее однополчанин Султан Джиенбаев, автор книги «Сотая казахская». Его, раненого, Маншук вынесла с поля боя. Рядом – возможно, одна из первых публикаций о подвиге Маншук, статья «Героическая дочь казахского народа», напечатанная 9 декабря 1944 года в газете «Кутузовец».

– В прошлом году в Центральном государственном архиве и в Национальной библиотеке я нашел около 600 газетных материалов о Маншук, опубликованных с 1943 года по 2021-й. Из них выбрал, сделал копии 211. Если будет финансирование, издадим их отдельной книгой, – рассказывает историк, краевед, журналист, заведующий музеем Ахмедияр Батырханов.

Второй зал музея – жилая комната, воссозданная по описаниям Амины Маметовой в стиле 30-х годов ХХ века. В зале пять окон, на стенах – три фотографии, в центре – стол и стулья.

– Прежний директор этого музея Светлана Саржановна Бектенова и Сара Искаировна Танабаева, которая в то время заведовала областным краеведческим музеем, встречались с Аминой Сулейменовной, и она рассказывала, какие вещи были, где стояли. Это зеркало висело в гостиной Маметовых полвека назад, вот стул и конвертница ручной работы, принадлежавшие Маншук. Машинка «Зингер», переданная в 2002 году в музей одноклассницей Маншук Валентиной Кононовой, – показывает экскурсовод Аяла Галиева.

По словам Кононовой, Амина Сулейменовна несколько раз ходила к ним домой, чтобы на этой машинке сшить платья для дочери. Далее – тульский самовар 1802 года, приданое хозяйки дома. Как мечтала она подарить его дочери в день свадьбы! Деревянное ожау с фамильным знаком, куда наливали молоко. Еще два экспоната – личные вещи Амины Сулейменовны: набор посуды для кумыса и шкатулка, она получила их в 1979 году от жителей Невеля.

Когда открылся музей, его фонд составлял 300 экспонатов, сейчас их свыше 10 000. И сегодня музей продолжает принимать фотографии, военные билеты, удостоверения, ордена и медали, редкие вещи, которые касаются военного и послевоенного времени.

– Со сменой поколений, к сожалению, в некоторых семьях утрачивается духовная ценность этих реликвий. Но их обязательно нужно сохранить, – считает заведующий музеем.

Часть экспонатов из запасников музея можно увидеть на временных выставках. Ко Дню Победы такая экспозиция была посвящена другой героине казахского народа – Хиуаз Доспановой, до этого были выставлены вещи и документы, рассказывающие о боевых и трудовых заслугах нашей землячки Зои Ильиничны Зимы. Участница войны была членом клуба «Фронтовичка», созданного при музее в 1989-м.

68 женщин-ветеранов долгие годы вели активную работу с молодежью по патриотическому воспитанию. Всегда веселые и подтянутые на торжественных мероприятиях они пели песни военных лет, встречались со школьниками и студентами, рассказывали им о войне. На днях умерла последняя «фронтовичка» Алевтина Тимофеевна Митрохина.

В 1993 году на территории музейного комплекса был построен зал диорамы «Бессмертный подвиг Маншук Маметовой». Ее писал известный художник, ветеран войны Михаил Ананьев из Московской студии военных художников им. М. Б. Грекова. Диорама рассказывает о последнем бое Маншук. По словам экс­курсовода, это единственный зал диорамы в Казахстане, где используют 3D-технологии. Несколько лет назад проект осуществила местная компания Torus.

…Можно представить, как под звуки разрывающихся снарядов, пулеметные очереди и крики раненых Маншук из этих окопов, сдерживая контратаку врага, стреляла сразу из нескольких пулеметов. Она была ранена в голову и руку. Потеряла сознание, очнулась, наложила себе повязку и продолжала держать высоту. Она погибла как герой.

Запись закончилась, но экскурсанты еще долго стоят в молчании. Минуты тишины как дань памяти всем героям той страшной войны…

В год 100-летия со дня рождения Маншук Маметовой сотрудники мемориального музея проводят множество мероприятий.

– В марте состоялся городской турнир по шашкам среди учениц 10–11 классов. Его организовали совместно с центром детско-юношеского туризма и экологии, – говорит Ахмедияр Батырханов. – В апреле проведен областной конкурс чтецов. Его участники, 32 школьника, ставшие победителями районных туров, читали стихи, отрывки из прозы о Маншук как известных авторов, так и свои собственные. Первое мес­то присудили жанибекцу Дау­рену Сабиеву и ученице школы № 50 Уральска Инабат Рахат. Ребята, занявшие призовые места за стихи собственного сочинения, запишут их на диск, который будет храниться в музее.

27 мая в Оренбурге прошла международная конференция «Боевое братство народов России и Казахстана в годы Великой Отечественной войны», посвященная 100-летию со дня рождения героев Советского Союза Маншук Маметовой и Талгата Бегельдинова. Ее организаторами выступили АНО «Содружество народов Евразии», Оренбургская областная общественная организация «Ассоциация казахов Оренбуржья», НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета. С докладом о Маншук на конференции выступила экскурсовод музея Аяла Галиева.

В этом году планируется экс­педиция «По следам Маншук». Маршрут пройдет по ряду регионов Казахстана. Среди студентов области в сентябре будет проведен конкурс творческих работ «Портрет Маншук». В октябре состоится международная конференция. Почетными гостями ее станут родственники Маншук по отцовской линии, члены поисковых отрядов «Гвоздика» (Невель) и «Курган» (Волгоград).

С поисковыми отрядами из России музей сотрудничает с начала своего создания. Проводятся совместные Вахты памяти, перезахоронения братских могил, поиск родственников захороненных в них.

– Великая Отечественная война закончилась 77 лет назад, но поисковые работы продолжаются, – говорит заведующий музеем. – Недавно ко мне обратился житель области с просьбой связаться с поисковым отрядом Невеля, искал место захоронения Амина Махамбетова. Фамилию бойца члены поискового отряда «Гвоздика» нашли в списке захороненных в братской могиле у деревни Тимофеевка Невельского района Псковской области.

История самой кровопролитной войны еще пишется. Остается немало белых пятен в судьбах отдельных семей, где до сих пор деды и прадеды считаются пропавшими без вести. Поднимая архивные данные, мы отдаем дань памяти героям, восстанавливаем картину событий того времени, – заключил Ахмедияр Батырханов. – Например, раньше было известно о двух западноказахстанцах, которые после побега из плена участвовали в сопротивлении на территориях европейских стран. Теперь их число увеличилось до десяти. В первом томе Книги памяти, изданном в 1995 году, говорится о 157 бойцах из ЗКО, которые умерли в плену. По сегодняшним данным их свыше трех тысяч.