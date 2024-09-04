Послу Армении вручили госнаграду «Достық» II степени

Международное сотрудничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу вручил послу Армении в Казахстане Армену Гевондяну государственную награду Республики Казахстан – орден «Достық» II степени, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр отметил вклад посла Армении в развитие дружественных отношений и многопланового взаимодействия между двумя странами и пожелал армянскому дипломату новых успехов в деле дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Во время встречи министр подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам первого официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ереван 14-15 апреля.

В свою очередь, А.Гевондян выразил глубокую признательность руководству РК за высокую оценку его деятельности и подтвердил готовность и впредь прилагать необходимые усилия для развития казахско-армянского взаимодействия в духе дружбы и всестороннего сотрудничества.

#Армения #посол #госнаграда

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