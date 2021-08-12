Посол Германии в РК: Казахстан может гордиться достигнутым за 30 лет Независимости

– В этом году исполняется 30 лет Независимости Казахстана. Также прошло 30 лет с тех пор, как Германия признала суверенитет нашей страны. Каково текущее направление дипломатических отношений между двумя странами?

– Немецко-казахстанские отношения многогранны и динамично развиваются. Если говорить в общем, то Казахстан как самая большая страна в Центральной Азии и самый важный партнер Германии в регионе, конечно, приобретает все большее значение. В следующем году мы будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, что даст нам возможность подвести итоги, а также заглянуть в будущее.

Оба визита Президента Токаева в Германию в декабре 2019 года и феврале 2020 года стали знаком особой признательности для Германии и дали важные импульсы, плоды которых мы получаем до сих пор.

Мы также очень приветствуем усилия Президента Токаева в сфере реформ. Мы убеждены, что они будут способствовать укреплению демократии и модернизации общества в стране, а также укреплению ее международных позиций. Германия готова в любой момент поддержать этот процесс. Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), например, оказывает значительную поддержку реализации самой актуальной реформы административного права в Казахстане. В случае полной реализации эта реформа коренным образом изменит отношения между государством и его гражданами и таким образом также приведет к улучшению инвестиционного климата.

Казахстан также играет центральную роль в германской инициативе «Зеленая Центральная Азия», которая была выдвинута на конференции министром иностранных дел Германии с министрами иностранных дел пяти стран Центральной Азии и Афганистана в январе 2020 года в Берлине. Инициативой «Зеленая Центральная Азия» мы хотим внести свой вклад в укрепление трансграничного сотрудничества по вопросам воздействия климата и предотвращения конфликтов в регионе.

– Германия – один из важнейших партнеров Казахстана в Европейском союзе. Товаро­оборот между двумя странами стабильно рос до 2018 года. Однако в период пандемии он утих. Какие шаги предпринимаются для укрепления двусторонних торгово-экономических отношений в будущем?

– Сегодня Казахстан по-прежнему является важнейшим парт­нером германской экономики в Центральной Азии. Однако верно и то, что наши экономические и торговые отношения развиваются в глобальной среде, где им приходится отстаивать себя перед различными вызовами, включая COVID-19. Кроме того, на сальдо внешней торговли влияют колебания цен на сырую нефть и нефтепродукты. Это нужно также учесть.

В конечном счете крайне важно, чтобы мы разработали условия для обеих сторон таким образом, чтобы компании наших стран могли без проблем налаживать свое сотрудничество и приносить пользу. С подписанием Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу в прошлом году, Казахстан и ЕС сделали важный шаг вперед. Теперь очередь экономики воспользоваться новыми возможностями. Со стороны немецких компаний мы чувствуем растущий интерес к Казахстану. Немаловажно и то, что это также относится к участию казахстанской экономики в проектах модернизации и декарбонизации, где немецкие компании являются технологически мировыми лидерами во многих отдельных сферах.

– Немецкие предприниматели находятся в авангарде инвестиций в страну. Какие отрасли в Казахстане интересны немецким предпринимателям?

– В принципе, все отрасли. Для немецких компаний особый интерес представляют те проекты, которые включают в себя модернизацию, направленную на обеспечение устойчивости и эффективности с использованием лучших доступных технологий в глобальном масштабе. Соответствующие проекты существуют в Казахстане в различных областях: в энергетике, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, в сфере здравоохранения, в секторе сырьевых материалов, в управлении отходами, в туризме и так далее. И это внимательно учитывается в Германии.

Однако в то же время следует отметить, что немецкие компании при инвестировании, как правило, помимо Казахстана, рассматривают всю Центральную Азию как рынок, и что за последние годы условия для инвесторов в соседних странах в некоторых случаях значительно улучшились. Теперь настало время для Казахстана расширить текущие реформационные процессы, включив такие темы, как сокращение бюрократии, снижение корпоративных затрат и наличие квалифицированных рабочих, чтобы сохранить свои прежние позиции в качестве ведущего места для инвестиций в регионе.

– Как Вы знаете, в советское время этнические немцы были переселены в Казахстан. Наша страна приняла их тепло и с распростертыми объятиями. Многие немцы, поселившиеся в Казахстане, работали на благо страны. Герольд Бельгер, например, был известен всем казахам как Гер-аға. В этом контексте хотелось бы рассмотреть положение немецкой общины в Казахстане.

– Казахстанские немцы играют большую роль в германо-казахстанских отношениях. Они наполняют их жизнью и буквально формируют мост между нашими двумя странами. Казахстанские немцы часто говорят на обоих языках и чувствуют себя комфортно между нашими двумя культурами. Это действительно уникально и приносит большую пользу нашим двусторонним отношениям.

Многие казахстанские немцы объединились в Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение», который вносит выдающийся вклад своей культурой, языком и просветительской деятельностью в сохранение немецкого наследия в Казахстане. Мне особенно приятно, что мы готовимся открыть новый «Казахско-немецкий центр» в Нур-Султане, который объединит деятельность немецкого меньшинства в столице. Надеемся, что это произойдет уже в сентябре.

– В Германии также проживают много казахов. Не могли бы Вы рассказать нам что-нибудь о культурной и духовной связи между двумя странами?

– Культурные отношения между нашими странами очень разнообразны. Мы имеем большое количество немецких культурных и образовательных учреж­дений в Казахстане. Казахстанско-Немецкий университет в Алматы демонстрирует выдающиеся достижения в области исследований и преподавания и регулярно входит в число лучших университетов Казахстана. Гёте-Институт в Казахстане также вносит важный вклад в наши духовные связи своей культурной, языковой и образовательной работой. В 15 школах Казахстана, которые входят в так называемую «Инициативу школ-партнеров» (PASCH), ученики изучают немецкий язык на очень высоком уровне.

Позвольте мне также упомянуть проект, который посольство Германии недавно реализовало: специальная выставка «Добро пожаловать в степь – с Альфредом Бремом в Казахстане 1876⁄2021» о путешествии известного немецкого натуралиста Альфреда Брема в Казахстан в 1876 году. Выставка посвящена прежде всего биоразнообразию Казах­стана, которое Брем впечатляюще описал уже тогда. Например, он был одним из первых ученых, научно задокументировавших обитание сайгаков в Казахстане. Выставку можно будет увидеть в Национальном музее Казахстана до середины сентября. Сердечно приглашаю Ваших читателей посетить ее!

– В этом году произойдет смена федерального канцлера Германии. Как это политическое событие повлияет на немецкое общество?

– Действительно, 26 сентября Германия изберет новый Парламент, новый Бундестаг. После 16­ лет работы в должности канц­лера Ангела Меркель решила больше не баллотироваться на этот пост.

В нашей парламентской сис­теме формирование нового Правительства зависит от представленного большинства в Бундестаге. Обычно после выборов формируется коалиция из двух или, возможно, большего числа партий, представленных в Парламенте, которые совместно формируют новое Правительство. Самая большая партия в этой коалиции обычно представляет нового федерального канцлера.

Сейчас мы являемся свидетелями начала очень динамично развивающейся избирательной кампании. Как и большинство населения Германии, я с нетерпением жду результатов.

– Федеративная Республика Германия занимает особую позицию в отношении решения проблемы глобального потепления. В повестке дня, например, стоит вопрос о сокращении выбросов парниковых газов к 2050 году. Какие меры принимаются для выполнения этого обязательства? И какой пример немецкое общество может подать остальному миру?

– Европейский союз поставил перед собой цель достичь нейтральности по парниковым газам к 2050 году. Федеральное Правительство также привержено этой цели.

Конкретная реализация этой цели, которая должна быть достигнута без ущерба для меж­дународной конкурентоспособности нашей экономики и благосостояния людей, представляет собой большой вызов. Центральным элементом является перевод энергоснабжения с ископаемого и ядерного топлива на устойчивые источники энергии. Это должно быть дополнено расширением и реконструкцией электрических сетей, а также внедрением технологий хранения и соединения секторов для поддержания стабильности системы и электрификации облас­тей, таких как теплоснабжение и мобильность, которые до сих пор напрямую зависели от ископаемого топлива. Кроме того, будет развиваться водородная экономика для декарбонизации промышленных производственных процессов и с учетом областей, таких как перевозки тяжелых грузов, судоходство и дальние перевозки и полеты, в которых жидкие или газо­образные источники энергии должны будут использоваться в будущем.

– Одна из самых обсуждаемых тем – проект «Северный поток-2». Каковы перспективы этой инициативы? Какую пользу это принесет сторонам?

– Я не уверен, что я правильный адресат для этого вопроса. «Северный поток-2» – это коммерческий проект «Газпрома» и пяти европейских энергетических компаний, который реализуется в соответствии с действующим законодательством. Последние известные мне сообщения указывают на то, что прокладка линий в Балтийском море скоро будет завершена, после чего последует этап испытаний, а затем ввод в эксплуатацию.

Данных о рентабельности линии для «Газпрома» и его партнеров у меня нет, и ее доходность будет зависеть от того, как будет развиваться рынок природного газа в Европе в ближайшие годы. Однако верно то, что природный газ считается важным промежуточным энергоносителем для энергетического перехода, и что его добыча в ЕС сокращается из-за истощения запасов. «Северный поток-2» может помочь восполнить образовавшийся дефицит импорта.

– Господин посол, Вы защитили докторскую диссертацию в области международного права. Помогает ли она налаживанию дипломатических отношений между Казахстаном и Германией?

– Я написал докторскую диссертацию на тему спутникового дистанционного зондирования в космосе и его последствий для международного права. Так что прямых связей с Казахстаном и Центрально-Азиатским регионом, конечно же, не было.

Однако важна сама идея о том, что мирное использование космоса должно происходить на благо и в интересах всех стран. Неправильное использование космической техники в ущерб одному или нескольким государствам противоречит духу и букве так называемого космического договора. Здесь встречаются интересы Германии и Казахстана. Обе наши страны выступают за живую многосторонность, за верховенство права, которое означает также и международное право, и, таким образом, против господства более сильного.

Космос, как Антарктика и Мировой океан, – это общее наследие человечества, которое мы призваны сохранять. Германия и Казахстан чувствуют себя совместно приверженными этой идее и отстаивают ее на различных международных форумах, но особенно в системе Организации Объединенных Наций.

– Что Вам интересно в искусстве и культуре казахов? Какие особенности Вы заметили как посол?

– Казахстан – очень богатая в культурном отношении страна, я думаю, это понятно каждому, кто приезжает сюда и живет здесь долгое время. За почти три года у меня было много возможностей узнать и оценить Казахстан и казахскую культуру. Конечно, следует подчеркнуть казахское гостеприимство и вкусную национальную кухню, но также и такие ценности, как особая роль семьи и отношение к ней.

Еще меня очень интересовала богатая история степи. Начиная с большой скифской выставки 2007 года, на которой был показан «Золотой человек» Иссыка, меня очаровала разнообразная история степи от саков до казахских ханств. Интересным явлением, например, является «демократия степи», которая, по сути, означает, что степень свободы у кочевых народов, таких как казахи, традиционно была больше, чем у городских культур. Также впечатляет история Туркестана как духовного центра тюркского мира с впечатляющим мавзолеем Ходжи Ахмета Яссауи.

– Каким было первое впечатление членов Вашей семьи, когда они приехали в нашу страну?

– Мы с семьей приехали в Казахстан в августе 2018 года. Вначале большую часть времени мы проводили в тогда еще Астане. Мы были очарованы и воодушевлены быстрым развитием города за последние два десятилетия в статусе столицы Казахстана. Для меня впечатляющая современность городского пейзажа символизирует современность и дух прогресса, царящие в Казахстане.

– Прошло несколько лет с тех пор, как Вы начали свою дипломатическую миссию в Казахстане. Смогли ли Вы за это время полностью изучить регионы страны?

– Первые полтора года я много путешествовал по Казахстану. Почти все области республики я посетил один или даже несколько раз и смог получить представление о природном и культурном разнообразии страны. Я посетил регионы, прилегающие к Каспийскому морю, Восточный Казах­стан, Южный Казахстан с Шымкентом и Туркестаном. Я бывал в Алматы очень часто как по работе, так и в частном порядке. Зимой я с семьей катался там на лыжах.

К сожалению, на вторую половину моего пребывания здесь пришлась эпидемия COVID-19, и путешествовать по стране стало труднее. Тем не менее я все еще путешествовал, когда это было возможно в данных обстоятельствах. В прошлом году меня особенно впечатлила поездка к Аральскому морю, где я смог посетить проект по восстановлению рыболовства в Северном Аральском море.

– В этом году исполняется 30 лет Независимости Казах­стана. Как Вы, господин посол, оцениваете уровень развития нашей страны за эти 30 лет?

– Германия ценит Казахстан как партнера во многих экономических и политических вопросах. Сегодня, спустя 30 лет после обретения независимости, Казах­стан является уважаемым игроком на международной арене. В том числе он возглавлял ОБСЕ и был представлен в Совете Безо­пасности ООН. Казахстан также играет ведущую и конструктивную роль в Центральной Азии, что мы очень приветствуем.

В целом впечатляет то, как Казахстан развивался за последние 30 лет. Этот прогресс нельзя не заметить, особенно здесь, в Нур-Султане, современной столице, которая всегда поражает гостей из Германии. В целом, я думаю, что Казахстан может гордиться тем, чего он достиг за последние три десятилетия. Что касается перспектив на следующие несколько десятилетий, Германия и Европейский союз как надежные партнеры будут поддерживать Казахстан.