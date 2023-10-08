Посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам

Посольство Казахстана обратилось к казахстанцам, находящимся в настоящее время на территории Израиля, передает Kazpravda.kz .

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«В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности посольство Казахстана в Израиле настоятельно рекомендует всем казахстанским гражданам (в частности, находящимся на юге страны), соблюдать указания командования тыла (https://www.oref.org.il/ru), оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей», – говорится в обращении.

Телефон посольства Казахстана в Тель-Авиве для экстренной связи: +972 (3) 741 78 05 (дежурный), +972 55 273 38 13 (мобильный, whatsapp), +7 700 111 31 96 (whatsapp).

Как сообщалось, Израиль объявил полномасштабную войну ХАМАС, после атаки организации.