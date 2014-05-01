Постановление

Постановления

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 19 февраля 2014 года № 116


Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере лотерейной деятельности и игорного бизнеса и о внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 19 февраля 2014 года № 118

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, оказываемых Агентством Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры, местными исполнительными органами в сфере физической культуры и спорта и о внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 21 февраля 2014 года № 122

Об утверждении стандартов государственных услуг специального государственного архива Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 февраля 2014 года № 129

Об утверждении Правил исчисления выслуги лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, а также лицам, права которых иметь воинские или специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 февраля 2014 года № 133

Об утверждении Правил выдачи миграционной карточки и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 «Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан»

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 февраля 2014 года № 134

Об утверждении стандарта государственной услуги «Субсидирование стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям»

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 февраля 2014 года № 137

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере религиозной деятельности

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 февраля 2014 года № 139

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 2010 года № 337 «Об утверждении перечней родов и видов растений, по которым патентоспособность и хозяйственная полезность сорта оцениваются по данным государственного испытания или заявителя»

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 февраля 2014 года № 141

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере медицинской деятельности

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 февраля 2014 года № 142

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 февраля 2014 года № 145

О вопросах оказания государственных услуг органами дипломатической службы Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 февраля 2014 года № 148

Об утверждении типового перечня районного коммунального имущества, передаваемого в управление акиму города районного значения, села, поселка, сельского округа

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 26 февраля 2014 года № 153

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере геологии и пользования водными ресурсами

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 25 февраля 2014 года № 149

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров» и о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 25 февраля 2014 года № 150

Об утверждении стандартов государственных услуг «Субсидирование по возмещению ставки вознаграждения по кредитам (лизингу) на поддержку сельского хозяйства» и «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции»

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 25 февраля 2014 года № 151

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Национальным космическим агентством Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 26 февраля 2014 года № 155

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан в области промышленности и экспортного контроля, внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2008 года № 130 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на транзит продукции» и от 12 марта 2008 года № 244 «Об утверждении Правил оформления гарантийных обязательств импортеров (конечных пользователей) и проверок их исполнения»

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 26 февраля 2014 года № 154

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере недропользования, за исключением углеводородного сырья

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 26 февраля 2014 года № 156

Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2014 год областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на здравоохранение

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 февраля 2014 года № 160

Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на оказание услуг по складской деятельности с выдачей зерновых расписок»

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 февраля 2014 года № 159

Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача экспортеру зерна подтверждения о соблюдении экспортером зерна обязательств по поставке зерна в государственные ресурсы зерна»

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 февраля 2014 года № 162

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере использования атомной энергии

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 февраля 2014 года № 146

Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам присуждения международной стипендии «Болашак»

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 24 февраля 2014 года № 136

О вопросах оказания Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан государственных услуг в cфере информатизации

Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Үкімет Үйі от 28 февраля 2014 года № 158

Об утверждении стандартов государственных услуг в области связи, оказываемых Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

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