Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года, № 340

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 января 2004 года, № 19

Правительство Республики Казахстан1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 января 2004 года № 19 «Об утверждении перечня экологически опасных видов хозяйственной деятельности и Правил их обязательного государственного лицензирования» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 1, ст. 10) следующие изменения и дополнения: 1) в перечне экологически опасных видов хозяйственной деятельности, утвержденном указанным постановлением: пункт 3 исключить; главу «Осуществление нефтяных операций и использование техногенных минеральных образований» и пункты 4, 5, 6 исключить; пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Осуществление производственных процессов, сопровождаемых выбросами в атмосферу вредных (загрязняющих) веществ 1—2-го класса опасности.»; в пункте 10 после слов «отходов производства» дополнить словами «1—3-го класса опасности»; дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: «10-1. Хранение техногенных минеральных образований, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.»; пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции: «11. Размещение, строительство и реконструкция предприятий, сооружений и эксплуатация иных объектов в пределах государственной заповедной зоны в северной части Каспийского моря. 12. Производство химических и биологических веществ, оказывающее вредное воздействие на окружающую среду.»; 2) в Правилах обязательного государственного лицензирования экологически опасных видов хозяйственной деятельности, утвержденных указанным постановлением: главу 2 «Квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании экологически опасных видов хозяйственной деятельности» изложить в следующей редакции: «2. Квалификационные требования к хозяйствующим субъектам, осуществляющим техническую рекультивацию земель, загрязненных токсическими, радиоактивными и другими опасными вредными веществами Квалификационные требования включают наличие: 1) инженерно-технических работников — ответственных исполнителей, имеющих соответствующее высшее образование и стаж работы по специальности не менее трех лет или соответствующее среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет; 2) соответствующей материально-технической и производственной базы, оснащенной в зависимости от видов работ: аккредитованными уполномоченным органом по техническому регулированию лабораториями (центрами) на право проведения измерений по видам работ, указанным в квалификационных требованиях, либо имеющей договор на право проведения измерений в аккредитованных в установленном порядке лабораториях (центрах); необходимым парком обслуживающей техники, а также производственными площадями для ее содержания и хранения; приборами и оборудованием для контроля качества осуществления работ, поверенных в установленном порядке; технологиями, обеспечивающими организационные и технические меры по достижению и поддержанию уровней радиационной безопасности, не ниже установленных действующими нормами и правилами; инженерно-техническим обеспечением (производственные комплексы, технологические участки, установки, пункты размещения отходов и материалов, другие объекты, на которых может осуществляться заявляемая деятельность), гарантирующим безопасность проведения заявляемой деятельности; комплектом нормативов, нормативно-справочной и технической документации по запрашиваемым видам работ; специально оборудованными складами, помещениями и емкостями для хранения опасных вредных веществ; 3) служб, обеспечивающих охрану здоровья, труда и окружающей среды; 4) программы производственного мониторинга, согласованной с территориальным органом центрального исполнительного органа в области охраны окружающей среды (далее — территориальный орган); 5) заключений государственных органов санитарно-эпидемиологического, горнотехнического надзора и территориального органа, подтверждающих соответствие заявителя квалификационным требованиям; 6) плана природоохранных мероприятий, согласованного с территориальным органом; 7) планов ликвидации аварий, приводящих или могущих привести к загрязнению окружающей среды, согласованных с уполномоченным органом; 8) положительных заключений государственной экологической экспертизы на проект оценки воздействия на окружающую среду.»; дополнить главами 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 следующего содержания: «2-1. Квалификационные требования к хозяйствующим субъектам, осуществляющим строительство и размещение на водосборных площадях предприятий и сооружений, использующих в производственных целях потенциально опасные химические и биологические вещества и радиоактивные материалы, приводящие к загрязнению водных объектов Квалификационные требования включают наличие: 1) инженерно-технических работников — ответственных исполнителей, имеющих соответствующее высшее образование и стаж работы по специальности не менее трех лет или соответствующее среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет; 2) соответствующей материально-технической и производственной базы, оснащенной в зависимости от видов работ: аккредитованными уполномоченным органом по техническому регулированию лабораториями (центрами) на право проведения измерений по видам работ, указанным в квалификационных требованиях, либо имеющей договор на право проведения испытаний в аккредитованных в установленном порядке лабораториях (центрах); необходимым парком обслуживающей техники, а также производственными площадями для ее содержания и хранения; приборами и оборудованием для контроля качества осуществления работ, поверенных в установленном порядке; технологиями, обеспечивающими организационные и технические меры по достижению и поддержанию уровней безопасности, не ниже установленных действующими нормами и правилами; инженерно-техническим обеспечением (производственные комплексы, технологические участки, установки, пункты размещения радиоактивных отходов и материалов, другие объекты, на которых может осуществляться заявляемая деятельность), гарантирующим безопасность проведения заявляемой деятельности; комплектом нормативов, нормативно-справочной и технической документацией по запрашиваемым видам работ; программой производственного мониторинга, согласованной с территориальным органом; заключением государственных органов санитарно-эпидемиологического, горнотехнического надзора и территориального органа, подтверждающим соответствие заявителя квалификационным требованиям; заключением уполномоченного органа в области использования и охраны водных ресурсов; 3) служб, обеспечивающих охрану здоровья, труда и окружающей среды; 4) плана природоохранных мероприятий, согласованного с территориальным органом; 5) планов ликвидации аварий, приводящих или могущих привести к загрязнению окружающей среды, согласованных с уполномоченным органом; 6) положительных заключений государственной экологической экспертизы на проекты нормативов предельно допустимых сбросов, оценки воздействия на окружающую среду. 2-2. Квалификационные требования к хозяйствующим субъектам, осуществляющим производственные процессы, сопровождаемые выбросами в атмосферу вредных (загрязняющих) веществ 1—2-го класса опасности Квалификационные требования включают наличие: 1) инженерно-технических работников — ответственных исполнителей, имеющих соответствующее высшее образование и стаж работы по специальности не менее трех лет или соответствующее среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет; 2) соответствующей материально-технической и производственной базы, оснащенной в зависимости от видов работ: аккредитованными уполномоченным органом по техническому регулированию лабораториями (центрами) на право проведения измерений по видам работ, указанным в квалификационных требованиях, либо имеющей договор на право проведения испытаний в аккредитованных в установленном порядке лабораториях (центрах); приборами и оборудованием для контроля качества осуществления работ, поверенных в установленном порядке; технологиями, обеспечивающими организационные и технические меры по достижению уровней, не превышающих предельно допустимых концентраций; комплектом нормативов, нормативно-справочной и технической документацией по запрашиваемым видам работ; программой производственного мониторинга, согласованной с территориальным органом; заключениями государственных органов санитарно-эпидемиологического, горнотехнического надзора и территориального органа, подтверждающими соответствие заявителя квалификационным требованиям; 3) служб, обеспечивающих охрану здоровья, труда и окружающей среды; 4) плана природоохранных мероприятий, согласованного с территориальным органом; 5) планов ликвидации аварий, приводящих или могущих привести к загрязнению окружающей среды, согласованных с уполномоченным органом; 6) положительных заключений государственной экологической экспертизы на проекты нормативов предельно допустимых выбросов и оценку воздействия на окружающую среду. 2-3. Квалификационные требования к хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, а также ремонт, монтаж, обслуживание оборудований, содержащих озоноразрушающие вещества Квалификационные требования включают наличие: 1) инженерно-технических работников — ответственных исполнителей, имеющих соответствующее высшее образование и стаж работы по специальности не менее трех лет или соответствующее среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет, прошедших квалификационную проверку знаний правил использования технической эксплуатации и правил безопасности, имеющих допуск на право работы с озоноразрушающими веществами; 2) технологических регламентов и технического паспорта оборудования, содержащих озоноразрушающие вещества; 3) производственно-технической базы, специализированных производственных зданий, оборудований по извлечению и переработке озоноразрушающих веществ; 4) специально оборудованных складов, помещений и емкостей для хранения продукции, содержащей озоноразрушающие вещества; 5) служб, обеспечивающих эксплуатацию, техническое обслуживание оборудования, учет и перевозку озоноразрушающих веществ; 6) страхового полиса; 7) положительного заключения территориального органа, подтверждающего соответствие заявителя квалификационным требованиям. 2-4. Квалификационные требования к хозяйствующим субъектам, осуществляющим ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции Квалификационные требования включают наличие: 1) копии контракта, договора на поставку озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции; 2) сведений о предполагаемых объемах ввоза озоноразрушающих веществ и количестве содержащих их продукции (с указанием формулы, торгового и химического названия, кода торгового номера ТН ВЭД, страны, из которой ввозится продукция); 3) страхового полиса; 4) положительного заключения территориального органа, подтверждающего соответствие заявителя квалификационным требованиям. 2-5. Квалификационные требования к хозяйствующим субъектам, осуществляющим обработку, хранение и удаление отходов производства 1—3-го класса опасности, трансграничную перевозку в связи с выполнением обязательств Республики Казахстан по Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением Квалификационные требования включают наличие: 1) инженерно-технических работников — ответственных исполнителей, имеющих соответствующее высшее образование и стаж работы по специальности не менее трех лет или соответствующее среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет; 2) соответствующей материально-технической и производственной базы, оснащенной в зависимости от видов работ: аккредитованными уполномоченным органом по техническому регулированию лабораториями (центрами) на право проведения измерений по видам работ, указанным в квалификационных требованиях, либо имеющей договор на право проведения испытаний в аккредитованных в установленном порядке лабораториях (центрах); необходимым парком обслуживающей техники, а также производственными площадями для ее содержания и хранения; приборами и оборудованием для контроля качества осуществления работ, поверенных в установленном порядке; технологиями, обеспечивающими организационные и технические меры по достижению и поддержанию уровней радиационной безопасности, не ниже установленных действующими нормами и правилами; инженерно-техническим обеспечением (производственные комплексы, технологические участки, установки, пункты размещения радиоактивных отходов и материалов, другие объекты, на которых может осуществляться заявляемая деятельность), гарантирующим безопасность проведения заявляемой деятельности; комплектом нормативов, нормативно-справочной и технической документацией по запрашиваемым видам работ; программой производственного мониторинга, согласованной с территориальным органом; заключениями государственных органов санитарно-эпидемиологического, горнотехнического надзора и территориального органа, подтверждающими соответствие заявителя квалификационным требованиям; 3) служб, обеспечивающих здоровье, охрану труда и окружающей среды; 4) плана природоохранных мероприятий, согласованного с территориальным органом; 5) планов ликвидации аварий, приводящих или могущих привести к загрязнению окружающей среды, согласованных с уполномоченным органом; 6) объектов и устройств по размещению, транспортировке, очистке и обезвреживанию вредных (загрязняющих) веществ, опасных отходов производства; 7) положительного заключения государственной экологической экспертизы на проекты размещения отходов производства (предусмотренные проектом), оценки уровня загрязнения окружающей среды отходами производства; 8) паспортов на хранение опасных отходов производства. При трансграничной перевозке опасных отходов производства необходимо наличие: 1) сведений об использовании, применении отходов производства; 2) лицензии на транспортировку опасных отходов производства; 3) страхового полиса; 4) информации об учете опасных веществ при перевозке опасных грузов; 5) копий договоров с предприятиями, организациями на прием опасных отходов производства. 2-6. Квалификационные требования к хозяйствующим субъектам, осуществляющим размещение, строительство и реконструкцию предприятий, сооружений и эксплуатацию иных объектов в пределах государственной заповедной зоны в северной части Каспийского моря Квалификационные требования включают наличие: 1) инженерно-технических работников — ответственных исполнителей, имеющих соответствующее высшее образование и стаж работы по специальности не менее трех лет или соответствующее среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет; 2) соответствующей материально-технической и производственной базы, оснащенной в зависимости от видов работ: аккредитованными уполномоченным органом по техническому регулированию лабораториями (центров) на право проведения измерений по видам работ, указанным в квалификационных требованиях, либо имеющей договор на право проведения испытаний в аккредитованных в установленном порядке лабораториях (центрах); необходимым парком обслуживающей техники, а также производственными площадями для ее содержания и хранения; приборами и оборудованием для контроля качества осуществления работ, поверенными в установленном порядке; технологиями, обеспечивающими организационные и технические меры по достижению и поддержанию уровней безопасности, не ниже установленных действующими нормами и правилами; инженерно-техническим обеспечением (производственные комплексы, технологические участки, установки, пункты размещения отходов и материалов, другие объекты, на которых может осуществляться заявляемая деятельность), гарантирующим безопасность проведения заявляемой деятельности; комплектом нормативов, нормативно-справочной и технической документации по запрашиваемым видам работ; программой производственного мониторинга, согласованной с территориальным органом; заключениями государственных органов санитарно-эпидемиологического, горнотехнического надзора и территориального органа, подтверждающими соответствие заявителя квалификационным требованиям; заключением уполномоченного органа в области особо охраняемых природных территорий; 3) служб, обеспечивающих здоровье, охрану труда и окружающей среды; 4) положительных заключений государственной экологической экспертизы на проекты нормативов предельно допустимых выбросов, предельно допустимых сбросов, оценки воздействия на окружающую среду; 5) плана природоохранных мероприятий, согласованного с территориальным органом; 6) планов ликвидации аварий, приводящих или могущих привести к загрязнению окружающей среды, согласованных с уполномоченным органом. 2-7. Квалификационные требования к хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство химических и биологических веществ, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду Квалификационные требования включают наличие: 1) инженерно-технических работников — ответственных исполнителей, имеющих соответствующее высшее образование и стаж работы по специальности не менее трех лет или соответствующее среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет; 2) соответствующей материально-технической и производственной базы, оснащенной в зависимости от видов работ: аккредитованными уполномоченным органом по техническому регулированию лабораториями (центров) на право проведения измерений по видам работ, указанным в квалификационных требованиях, либо имеющей договор на право проведения испытаний в аккредитованных в установленном порядке лабораториях (центрах); необходимым парком обслуживающей техники, а также производственными площадями для ее содержания и хранения; приборами и оборудованием для контроля качества осуществления работ, поверенными в установленном порядке; технологиями, обеспечивающими организационные и технические меры по достижению и поддержанию уровней безопасности, не ниже установленных действующими нормами и правилами; инженерно-техническим обеспечением (производственные комплексы, технологические участки, установки, пункты размещения отходов и материалов, другие объекты, на которых может осуществляться заявляемая деятельность), гарантирующим безопасность проведения заявляемой деятельности; комплектом нормативов, нормативно-справочной и технической документации по запрашиваемым видам работ; программой производственного мониторинга, согласованной с территориальным органом; заключениями государственных органов санитарно-эпидемиологического, горнотехнического надзора и территориального органа, подтверждающими соответствие заявителя квалификационным требованиям; 3) служб, обеспечивающих здоровье, охрану труда и окружающей среды; 4) плана природоохранных мероприятий, согласованного с территориальным органом; 5) планов ликвидации аварий, приводящих или могущих привести к загрязнению окружающей среды, согласованных с уполномоченным органом; 6) положительных заключений государственной экологической экспертизы на проекты по производству химических и биологических веществ.». 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении трех месяцев со дня первого официального опубликования, за исключением абзацев третьего, десятого подпункта 1) пункта 1, которые вводятся в действие с 8 января 2004 года.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2005 года, № 357

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2004 года, № 1395 - скачать