Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2005 года, № 140

Нормативные правовые акты
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О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Кабинета министров Республики Казахстан от 12 января 1993 года, № 31

 В соответствии с указами Президента Республики Казахстан от 23 декабря 2003 года № 1255 и 29 сентября 2004 года № 1449 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан. 2. Признать утратившим силу постановление Кабинета министров Республики Казахстан от 12 января 1993 года № 31 «О порядке изменения записи о национальности в паспортах и актах гражданского состояния граждан Республики Казахстан, насильственно переселенных в период репрессий из различных регионов бывшего Советского Союза на территорию Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 1993 г., № 2, ст. 23). 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ

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