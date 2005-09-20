Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2005 года, № 918

Об утверждении Правил розничной торговли вне торговых мест путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» Правительство Республики Казахстан1. Утвердить прилагаемые Правила розничной торговли вне торговых мест путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ