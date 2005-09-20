Законы
Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2005 года, № 918
Об утверждении Правил розничной торговли вне торговых мест путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способамиВ целях реализации Закона Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые Правила розничной торговли вне торговых мест путем сетевого маркетинга, общественных распространителей, продажи по почте и другими способами. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ