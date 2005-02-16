Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2005 года, № 142

О переносе дней отдыха

В целях создания благоприятных условий для отдыха трудящихся и рационального использования рабочего времени в марте 2005 года Правительство Республики Казахстан1. Перенести дни отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта и с субботы 19 марта на понедельник 21 марта 2005 года. 2. Предоставить право организациям, которые обеспечены трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами для выпуска необходимой продукции, оказания услуг, включая финансовые, а также ввода в действие объектов строительства, производить по согласованию с профсоюзными организациями работу 7 и 21 марта 2005 года. Работа в указанные дни компенсируется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ