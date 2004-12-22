Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2004 года, № 1334

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2003 года, № 269

В соответствии со статьей 250 Кодекса Республики Казахстан от 12 июня 2001 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Правительство Республики Казахстан: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 269 «Об утверждении Перечня импортируемого оборудования, сельскохозяйственной техники, грузового подвижного состава автомобильного транспорта, а также запасных частей, ввозимых для собственных производственных нужд, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан от 12 июня 2001 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» следующие изменения: в Перечне импортируемого оборудования, сельскохозяйственной техники, грузового подвижного состава автомобильного транспорта, а также запасных частей, ввозимых для собственных производственных нужд, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан от 12 июня 2001 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», утвержденном указанным постановлением: строки, порядковые номера 1, 3, 10, 16, 17, 48, 87, 88, 103, 144, 150, 151, 152, 157, 165, 172 исключить. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ