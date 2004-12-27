Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2004 года, № 1347

О повышении размеров пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий с 1 января 2005 года

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан1. С 1 января 2005 года произвести повышение пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий, назначенных до 1 января 2005 года, всем получателям пенсионных выплат, в том числе получателям пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы на 7,7 процента от размера получаемых пенсионных выплат. 2. Установить, что повышенные размеры месячных пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан, органов финансовой полиции и государственной противопожарной службы, которым присвоены специальные звания и на которых распространяется порядок, установленный для сотрудников органов внутренних дел, не должны превышать 75-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года и подлежит опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. Ахметов