Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2004 года, № 1086

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2004 года № 242

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июня 2004 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2004 год» и в целях поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в обеспечении племенной продукцией (материалом) Правительство Республики Казахстан1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2004 года № 242 «Об утверждении Правил выплаты средств на поддержку развития племенного животноводства (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 10, ст. 132) следующие дополнения: в Правилах выплаты средств на поддержку развития племенного животноводства, утвержденных указанным постановлением: пункт 2 дополнить подпунктом 7) следующего содержания: «7) на погашение задолженности 11 племенных хозяйств (далее — племенные хозяйства) по налогам и другим обязательным платежам перед республиканским и местными бюджетами»; главу 2 дополнить пунктом 13-1 следующего содержания: «13-1. Погашение племенными хозяйствами задолженности по налогам и платежам в республиканский и местные бюджеты осуществляется по отсроченной задолженности, образовавшейся у племенных хозяйств по состоянию на 1 января 2000 года и непогашенной по состоянию на 1 января 2003 года, в следующем порядке: 1) Минсельхоз утверждает перечень племенных хозяйств, имеющих статус племенных по состоянию на 1 января 2000 года и не утративших его до 1 января 2003 года. Утвержденный перечень племенных хозяйств представляется в Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан (далее — Налоговый комитет); 2) племенные хозяйства и соответствующие налоговые органы составляют акты сверок задолженности, образовавшейся у племенных хозяйств по состоянию на 1 января 2000 года и непогашенной по состоянию на 1 января 2003 года, в разрезе бюджетов и видов налогов. Налоговые органы областей, городов Астаны и Алматы утверждают реестры актов сверок местных налоговых органов с племенными хозяйствами по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам и представляют их в Налоговый комитет; 3) Налоговый комитет совместно с Минсельхозом составляют и подписывают в трех экземплярах сводный акт сверок с указанием сумм задолженности в разрезе бюджетов и видов налогов по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам. Один экземпляр сводного акта сверок Минсельхозом представляется в Комитет казначейства; 4) Налоговый комитет передает Минсельхозу реквизиты племенных хозяйств и соответствующих налоговых органов по месту регистрационного учета указанных хозяйств, необходимые для заполнения счета к оплате; 5) Минсельхоз на основании сводного акта сверок оформляет счета к оплате на погашение налоговой задолженности за племенные хозяйства.»; в приложении 1 к указанным Правилам: после строки «Адаевская 81 73» дополнить строкой следующего содержания: «Русский тяжеловоз 81 73». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ

Реестр актов сверок местных налоговых органов с племенными хозяйствами, участвующими в расчетах по погашению задолженности по налогам и платежам в республиканский и местные бюджеты - скачать