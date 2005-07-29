Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2005 года, № 769

Об утверждении Правил организации государственных систем учета и контроля ядерных материалов и источников ионизирующего излучения в Республике Казахстан

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 14 апреля 1997 года «Об использовании атомной энергии» Правительство Республики Казахстан1. Утвердить прилагаемые Правила организации государственных систем учета и контроля ядерных материалов и источников ионизирующего излучения в Республике Казахстан. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ