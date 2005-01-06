Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2004 года, № 1427

Нормативные правовые акты
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О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2003 года, № 132

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность накопительных пенсионных фондов, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2003 года № 132 «Об утверждении Правил взимания комиссионного вознаграждения накопительными пенсионными фондами» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 6, ст. 63) следующее изменение: в Правилах взимания комиссионного вознаграждения накопительными пенсионными фондами, утвержденных указанным постановлением: пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Сумма комиссионного вознаграждения за отчетный месяц, рассчитанная в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящих Правил, подлежит перечислению на текущий счет накопительного пенсионного фонда не позднее шестого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Перечисление производится на основании акта сверки, подписанного уполномоченными представителями банка-кастодиана, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и накопительного пенсионного фонда либо банка-кастодиана и накопительного пенсионного фонда при осуществлении инвестирования пенсионных активов самостоятельно. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Исполняющий обязанности
Премьер-Министра Республики Казахстан
А. ЕСИМОВ

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