Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2004 года, № 1427

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2003 года, № 132

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность накопительных пенсионных фондов, Правительство Республики Казахстан1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2003 года № 132 «Об утверждении Правил взимания комиссионного вознаграждения накопительными пенсионными фондами» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 6, ст. 63) следующее изменение: в Правилах взимания комиссионного вознаграждения накопительными пенсионными фондами, утвержденных указанным постановлением: пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Сумма комиссионного вознаграждения за отчетный месяц, рассчитанная в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящих Правил, подлежит перечислению на текущий счет накопительного пенсионного фонда не позднее шестого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Перечисление производится на основании акта сверки, подписанного уполномоченными представителями банка-кастодиана, организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, и накопительного пенсионного фонда либо банка-кастодиана и накопительного пенсионного фонда при осуществлении инвестирования пенсионных активов самостоятельно. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Исполняющий обязанности

Премьер-Министра Республики Казахстан

А. ЕСИМОВ