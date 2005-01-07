Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года, № 1449

О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года, № 683

Правительство Республики Казахстан1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления социальных отчислений» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 25, ст. 323) следующие изменение и дополнение: в Правилах исчисления социальных отчислений, утвержденных указанным постановлением: в пункте 10 слова «банковский счет Государственного центра по выплате пенсий (далее — Центр), открытый в главном Алматинском филиале Национального банка Республики Казахстан № 413609816, МФО 190501109,» заменить словами «Государственный центр по выплате пенсий (далее — Центр)»; пункт 16 дополнить словами «платежным поручением формата МТ-100». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Исполняющий обязанности

Премьер-Министра Республики Казахстан

А. ЕСИМОВ