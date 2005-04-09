Законы
Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2005 года, № 299

Об утверждении Правил выплаты единовременной компенсации сотрудникам уголовно-исполнительной системы органов юстиции Республики Казахстан при получении увечья в период исполнения служебных обязанностей или служебного долга, а в случае их гибели (смерти) — лицам, имеющим право на ее получение

В соответствии с пунктом 2 статьи 29-2 Закона Республики Казахстан от 18 марта 2002 года «Об органах юстиции» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Правила выплаты единовременной компенсации сотрудникам уголовно-исполнительной системы органов юстиции Республики Казахстан при получении увечья в период исполнения служебных обязанностей или служебного долга, а в случае их гибели (смерти) — лицам, имеющим право на ее получение. 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ

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