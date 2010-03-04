Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 541Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1222Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2001 года № 789Постановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1211Постановление Правительства Республики КазахстанО Заявлении Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций об основных направлениях экономической политики на 2010 годПостановление Правительства Республики КазахстанО внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1221
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