Постановления Правительства Республики Казахстан

Законы
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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
Фото: www.footballtop.ru
Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 541 Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1222 Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2001 года № 789 Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1211 Постановление Правительства Республики Казахстан О Заявлении Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций об основных направлениях экономической политики на 2010 год Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1221 Содержание - скачать

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