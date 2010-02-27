Постановления Правительства Республики Казахстан

Законы
Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил использования денег от физических и юридических лиц, в том числе пенсионных выплат и государственных социальных пособий, зачисляемых на контрольный счет наличности государственного психиатрического учреждения специализированного типа с интенсивным наблюдением, для использования психически больными, находящимися на принудительном лечении в учреждении Постановление Правительства Республики Казахстан Об утверждении Правил проведения военно-врачебной экспертизы и Положения об органах военно-врачебной экспертизы Постановление Правительства Республики Казахстан О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по статистике на 2010–2014 годы Содержание - скачать