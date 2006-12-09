Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 28 ноября 2006 года № 1127Об утверждении перечня объектов, предлагаемых к передаче в концессию на среднесрочный период (на 2007—2009 годы)Постановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 29 ноября 2006 года № 1133О некоторых вопросах использования денег, выделяемых для поддержки обязательного страхования в растениеводствеПостановление Правительства Республики Казахстан Астана, Укiмет Уйi от 29 ноября 2006 года № 1132О внесении дополнений и изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 19 июля 2006 года № 689 и от 21 июля 2006 года № 696
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