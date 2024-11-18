Постельное белье в золоте и орнаментах: новый поезд Jibek joly впервые вышел в путь

Совершающий свой первый туристический маршрут поезд украшен изображением государственного флага, а интерьер подчеркивает атмосферу казахского гостеприимства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новый туристический поезд Jibek joly включает 5 современных вагонов казахстанского производства, которые ранее не использовались на других маршрутах. В состав поездной бригады входят начальник поезда, 8 опытных проводников и электромеханик, что гарантирует высокий уровень обслуживания.

Пассажиры туристического поезда за 5 дней смогут не только насладиться комфортной поездкой, но и посетить два культурно-исторических центра региона - Туркестан и Ташкент,

Внешний вид поезда украшает изображение государственного флага, а интерьер подчеркивает атмосферу казахского гостеприимства: постельное бельё в золотых тонах с национальными орнаментами создает уникальный колорит, а вагон-ресторан, оформленный в традиционном стиле, предлагает разнообразное меню из блюд национальной и европейской кухни.

«Мы впервые отправились в путешествие на туристическом поезде по маршруту Алматы - Туркестан - Ташкент - Алматы. Туркестан и Ташкент стали нашими остановками - один день в Туркестане и два дня в Ташкенте. Это знаковое событие, которое показывает, как активно развивается железнодорожный туризм и в целом наш туристический потенциал», - отметила пассажирка.

Накануне поезд прибыл в Туркестан, где первых туристов встретил председатель комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев.