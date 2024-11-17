Туристический поезд Jibek Joly прибыл в Туркестан

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Новый маршрут, созданный для развития туризма и культурного обмена, открыл свои двери для 115 путешественников.

Пассажиры первого рейса проведут один день в историческом Туркестане и два дня в столице Узбекистана – Ташкенте. Для удобства туристов предусмотрены экскурсии с профессиональными гидами и транспортное сопровождение на комфортабельных автобусах.

Туристический поезд Jibek Joly был запущен по поручению Главы государства К. Токаева в рамках реализации стратегии развития туризма. Этот проект нацелен на создание новых возможностей для путешествий, укрепление культурных связей между странами и повышение доступности поездок для граждан.