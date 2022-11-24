Пострадавших от афер россиянина казахстанцев просят обратиться в полицию

Доверчивые граждане легко попадались на уловки мошенника, который под видом пассажира такси, находил с водителем общий язык.

Фото: polisia.kz

52-летний гражданин России задержан сотрудниками полиции за совершение ряда мошенничеств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, на данный момент установлено участие подозреваемого в трех эпизодах. Схема преступления была проста: доверчивые граждане легко попадались на уловки мошенника, который под видом пассажира такси, находил с водителем общий язык.

"По пути следования мужчина убеждал извозчика в том, что имеет возможность добыть технику и другие ТНП по цене ниже рыночной. Далее он обещал таксистам, что поможет реализовать товар. Для этого частным извозчикам нужно было быстро отыскать деньги и отдать ему, чтобы "вложиться" в выгодный бизнес. К сожалению, трое горожан попались в преступные сети злоумышленника", – рассказал заместитель начальника Управления полиции Медеуского района Тимур Мулинов.

Следствие не исключает, что обманутых людей может быть гораздо больше, поэтому граждан, кто пострадал от действий данного гражданина, полицейские призывают обратиться в УП Медеуского района или позвонить по телефонам: 254-48-02; 254-48-01; 8-707-142-01-11.