Пострадавших от мошенника алматинцев просят обратиться в полицию

В течение нескольких месяцев подозреваемый водил доверчивых граждан "за нос" и обещал им помощь в приобретении новой машины с автоцентра, вне очереди, в ускоренном порядке и по льготному кредиту.

Фото: polisia.kz

Машины с автоцентра по льготной программе кредитования обещал алматинцам мошенник. Такую схему мошенничества придумал 29-летний мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В течение нескольких месяцев подозреваемый водил доверчивых граждан "за нос" и обещал им помощь в приобретении новой машины с автоцентра, вне очереди, в ускоренном порядке и по льготному кредиту. На данный момент доказана причастность подозреваемого к четырем аналогичным фактам обмана. Именно столько человек подали заявление в полицию. Материальный ущерб они оценили в три миллиона тенге", – рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Данияр Мендебаев.

По факту мошенничества начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК.

Полицейские не исключают, что обманутых людей может быть гораздо больше, и призывают граждан, пострадавших от преступных действий этого человека, связаться с ними по телефонам: 8-707-447-07-50 и 8-747-699-70-02.