Пострадавший в авиакатастрофе кыргызстанец вышел из комы

Он готов к транспортировке на родину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются 6 пациентов, четверо из них в отделении реанимации, двое в травматологии. Ухудшения состояния не наблюдается, 2 пациента сняты с тоников и с медикаментозной седации.

«Благодаря терапии пациент из Кыргызстана пришел в сознание после травматического шока, смог узнать своих родственников и теперь готов к транспортировке на родину», – говорится в сообщении.

Для этого сегодня ожидается прибытие воздушного борта с кыргызскими медиками. Двух других граждан Кыргызстана и пострадавших из Азербайджана планируется эвакуировать на родину сегодня специальными бортами.

В ведомстве напомнили, что из 29 пострадавших в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта в Актау, 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.

Как сообщалось ранее, в авиакатастрофе, которая произошла 25 декабря вблизи Актау, погибло 38 человек, 29 выжило. На борту рухнувшего азербайджанского самолета были граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и России. Все шестеро казахстанцев погибли. Идет расследование.