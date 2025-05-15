Поступить в военные вузы Казахстана можно онлайн через eGov.kz

Образование,Госуслуги
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Система проверяет наличие ограничений для поступления (по медицинским данным, хроническим заболеваниям и перенесённым инфекциям), а также отправляет запрос на проверку на судимость, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ответ приходит в течение 10 минут, если человек не судим. Затем необходимо заполнить анкету для прохождения специальной проверки Комитетом национальной безопасности РК.

Рекомендуется заранее получить справку формы № 075 и подготовить автобиографию для проверки КНБ РК. Многие данные (адрес, фотография, сведения о родственниках) загружаются автоматически из государственных систем, остальные можно прикрепить вручную.

Чтобы подать заявление, авторизуйтесь портале на eGov.kz и перейдите в раздел «Гражданам» — «Воинский учет и безопасность» — «Воинская служба». Выберите услугу «Зачисление в кандидаты для поступления в военные учебные заведения МО РК» и нажмите «Заказать услугу онлайн». Заполните необходимые данные и подпишите заявку. Результат будет доступен в личном кабинете в разделе «История получения услуг».

Для летных специальностей требуется медицинское заключение, полученное не позднее 30 дней до освидетельствования.

Результат (зачисление или отказ с указанием причины) придет в личный кабинет. Срок оказания услуги — до 200 дней. Полный список документов и подробная инструкция — на eGov.kz.

Услуга разработана при поддержке Комитета государственных услуг, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства обороны РК.

#военные вузы #гоуслуга

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