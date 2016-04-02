​Посвящение поэту

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Валентина ФИРОНОВА

Как отметил автор, основу книги, только-только увидевшей свет, составили интервью с выдающимся казахстанским писателем, общественным деятелем, лингвистом, которые были опубликованы в республиканской общественно-политической газете «Экспресс-К».

Спектр животрепещущих тем весьма обширен. Это размышления Олжаса Сулейменова о судьбе национальной литературы и культуры, о месте Казахстана в мире, о политике, о развитии языка, литературы и общества. Читателю, по мнению Тлеужана Есильбаева, будет интересно узнать о том, как поэт и мыс­литель оценивает переломные моменты XX–XXI веков, в гуще которых он оказался.

И первыми, кто поздравил Тлеу­жана Койшиевича с интересной и очень нужной книгой, были его коллеги – мэтры казахстанской журналистики, не понаслышке знаю­щие, что такое писательский труд: председатель правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» Александр Тараков, замес­титель главного редактора газеты «Егемен Казах­стан» Корганбек Аманжол, главный редактор газеты «Инфо-Цес» Сергей Лесковский и другие.

Как отметил Тлеужан Есильбаев, издание книги стало возможным благодаря поддержке «Экспресс-К» и спонсорской помощи Евразийской Группы (ERG). Кстати сказать, газета «Экс­пресс-К» поддерживает не только таланты, выпестованные в своем коллективе, но и тех, кто является истинным «пахарем» на ниве журналис­тики. Свидетельство тому – учрежденная газетой премия имени известного публициста Геннадия Толмачева, которая присуждается руководителям СМИ.

Генеральный директор газеты «Экспресс-К» Адыльхан Нусупов подчеркнул: для журналистов конкурсов у нас в стране немало, а вот главные редакторы в какой-то степени вниманием были обделены. И премия имени Геннадия Толмачева устраняет этот пробел.

– Важно отметить, что в текущем году премия будет вручаться уже десятый раз, – акцентировал А. Нусупов. – И на протяжении всех этих лет жюри конкурса возглавляет Олжас Сулейменов. Премию лауреатам всегда вручает он сам. И как бы далеко за пределами страны он ни находился, обязательно приезжает, чтобы вручить награду и поздравить победителей.

Следует отметить, что книга «Ол жас – он молодой» вышла на двух языках. Автором блес­тящего перевода, во всех нюансах передающего философскую глубину русскоязычного текс­та, стал Ескендир Ертай. Доб­рых слов также заслуживает составитель и ответственный редактор книги Сафар Абдулло. Его слова и хочется привес­ти в качестве квинт­эссенции книги, открыв которую, нельзя оторваться: «Об Олжасе написано так много, – пишет Сафар Абдулло, – и я не знаю другого поэта из наших великих современников, к которому были бы столь неравнодушны читатели и ценители Слова. Его успехи радовали настоящих литераторов, его дерзкие, порой необузданные сгустки мысли и чувств в непрерывных поисках истины раздражали завистников и повергали в изумление поклонников.

Прошло больше полвека с тех пор, как впервые прозвучал набатный голос молодого казахского поэта Олжаса Сулейменова. И все эти десятилетия мы слышим его Слово, дающее наиболее полное и образное представление о том, как жили, чувствовали, думали последние десятилетия его современники и соотечественники. Это именно ему по воле провидения было дано право возвышать свой голос с различных трибун в защиту обездоленного народа, воодушевляя его своим собственным примером».

С этими словами трудно не согласиться.

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