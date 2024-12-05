Посвященный Абишу Кекилбаеву фильм покажут на этой неделе по ТВ

Культура
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Вчера в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева состоялся международный форум «Кемел тұлға келбеті», приуроченный к 85-летию народного писателя Казахстана Абиша Кекилбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители творческой интеллигенции и СМИ.

В форуме, организованном при поддержке МКИ, было зачитано поздравительное письмо министра культуры и информации Аиды Балаевой.

«Жизнь Абиша Кекилбаева не ограничивалась только литературой. Он был также известен как государственный деятель, который преданно служил народу. Абиш Кекилбаев стоял среди основателей независимого Казахстана и щедро делился своими глубокими знаниями ради блага народа. Он показал нам, каким должен быть человек с высоким духом. Его наследие вечно. Работа по изданию книг мастера слова в рамках государственного заказа и их распространение в библиотеки всегда находятся в фокусе нашего внимания. Это лишь часть тех усилий, которые направлены на популяризацию литературного наследия писателя», - говорится в поздравительном письме.

В рамках форума была организована выставка «Әбіш Кекілбаев әлемі», посвященная его жизни и творческому наследию. На выставке представлено около 150 трудов, включая автографы, публицистические статьи, книги и фотографии писателя, переводы произведений на турецкий, китайский, английский, испанский, французский и эстонский языки.

В ходе мероприятия также состоялась презентация книги писателя «Дәурен кешкен», переведенной на турецкий язык и книги «KUY».

Завершился форум показом спектакля по мотивам рассказа Абиша Кекилбаева «Шыңырау», который представил Мангистауский областной музыкальный театр имени Н. Жантурина.

В целом, в этом году по всей стране проводятся масштабные мероприятия, посвящённые юбилею великого писателя.

За последние четыре месяца прошло более 40 событий, включая литературные вечера, расширенные книжные выставки и конференции.

Особое внимание заслуживают международная конференция «Әбіш оқулары», состоявшаяся 27 сентября в Мангистауской области, и III Международный театральный фестиваль «Мир Абиша». В фестивале участвовали 5 отечественных театров и 5 зарубежных коллективов, которые представили сценические версии произведений Абиша Кекилбаева для горожан.

Кроме того, 6 декабря на телеканале «Qazaqstan» выйдет программа «Дәуір даналары», посвящённая жизни писателя, а на «Abai TV» — программа «Жәдігер».

8 декабря телеканалом «Хабар» запланирован выход документального фильма «Әбіш Кекілбаевтың замана лебі».

#культура

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