«Посылку» с наркотиками отправляли на междугороднем такси в Шымкент

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Как уточняется, в ходе спецмероприятий оперативники УПН задержали 24-летнего мужчину, занимавшегося распространением психотропных веществ на территории города. У него обнаружили полкилограмма мефедрона и 25 приготовленных для закладки свертков с «порошком».

В съемной квартире задержанного обнаружили свыше 1 кг наркотиков и предметы для их расфасовки, в том числе весы, маска и специальные очки.

— При проверке установлено, что мужчине такую «посылку» отправляет на междугороднем такси жительница Алматы. Подозреваемую задержали по месту жительства. Там она организовала лабораторию по изготовлению наркотических таблеток. У нее найдено 1,5 кг «синтетики» и других видов наркотиков. Выяснилось, что женщина успела отправить еще одну посылку. В коробке от смартфона она спрятала ЛСД. Однако, до адресата посылка не дошла. Таксиста также выявили и изъяли наркотик, — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что из незаконного оборота изъяты наркотические средства на сумму более 30 млн тенге. Подозреваемые находятся в СИЗО. Проводится расследование.