Потенциал – внутри страны

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Дмитрий Норкин

Общее количество внутренних туристов в прошлом году составило 8,6 млн человек.

В 2022-м число туристов, воспользовавшихся услугами мест размещения в стране, достигло 7,3 млн, что на 34% больше, чем в 2021-м (5,4 млн туристов). Из них около 928 тыс. – это иностранные туристы, и этот показатель вырос почти втрое по сравнению с 2021 годом. Число внутренних туристов в местах размещения в 2022-м достигло 6,4 млн человек, а общее количество внут­ренних туристов составило 8,6 млн человек.

До 2029 года Министерство культуры и спорта намерено довести число внутренних туристов в Казахстане до 11 млн человек, также ожидается и рост до 4 млн въездных турис­тов. Для этого в концепции развития туристской отрасли пре­дусмотрены конкретные мероприятия.

Уже сегодня в стране действуют несколько инструментов государственной поддержки предпринимателей в сфере туризма. Это стало возможным в результате реализации ряда законодательных норм по инициативе профильного ведомства. Например, возмещаются 10% затрат субъекта предпринимательства на строительство и реконструкцию туристских объектов. Также бизнесмену полагаются субсидии в размере тех же 10% на строительство объектов придорожного сервиса (гостиницы, заправочные пункты, торговые точки, пункты питания и т. д.). Предусмотрена компенсация в размере 25% за приобретение туристических автобусов на 8 и более мест. В таком же размере возмещаются затраты на приобретение оборудования для горнолыжных курортов. Субсидируется содержание санитарно-гигиенических узлов (83 000 тенге в месяц).

Согласно данным государственного электронного реестра, в настоящее время на занятие туроператорской деятельностью выдано 380 лицензий. Если делить их по подвидам, то в сфере выездного туризма действуют 34 лицензии, в сфере внутреннего, въездного и выездного туризма – столько же, а в сфере внутреннего, въездного туризма – 312 лицензий.

Ранее в государственном реест­ре числились 1 240 туроператоров с лицензиями в бумажном и электронном форматах. Большинство из них прекратили дея­тельность, однако продолжали числиться в реестре. Действие документов, не соответствующих нынешнему законодательству, было прекращено либо самими лицензиатами, либо местными исполнительными органами.

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