Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, холод, наблюдавшийся в прошедшие дни в северной половине страны, начнет постепенно смещаться на восток, где вслед за дождями придет понижение температуры воздуха, и в ночные часы в отдельных регионах ожидаются заморозки.

Но несмотря на то, что основной холод постепенно смещается за пределы Казахстана, северо-западный антициклон, подпитываемый холодными воздушными массами, не даст сильное повышение температуры воздуха: ночами еще будет свежо, а днем столбики термометров зафиксируют 20-25 тепла.

И только на западе и юге республики жители почувствуют лето – здесь 29 мая воздух днем прогреется до 30-35 градусов тепла.