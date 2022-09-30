Фото: Kazpravda.kz
Общество
Потепление обещают синоптики казахстанцам

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 1-3 октября, сообщает Kazpravda.kz.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога северного антициклона, с которым ожидается ясная погода без осадков.

Лишь западные, южные и юго-восточные регионы страны будут под влиянием фронтальной деятельности, с которой пройдут дожди. В горных и предгорных районах юго-востока ожидаются осадки (дождь, снег). В ночные часы на юге и юго-востоке республики ожидаются заморозки на поверхности почвы 1-3 градуса. На западе и юге страны – усиление ветра.

В целом по Казахстану ожидается повышение температуры воздуха: днем на западе страны основной фон 17-28 тепла, на северо-западе – повышение от 5-18 до 8-23 тепла, на севере – от 0-8 тепла до 2-11 тепла, в центре – 3-15 тепла, на востоке – небольшое повышение от 0-8 тепла до 2-10 тепла, на юге основной фон 10-22 тепла, на юго-востоке – от 7-13, в горных районах – от 2 тепла до 12-18, в горных районах – до 9 тепла.

 

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