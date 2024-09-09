Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане

Погода
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Венера Баталова
корреспондент

На период с 10 по 12 сентября 2024 года по Казахстану ожидается улучшение погодных условий благодаря влиянию обширного антициклона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие три дня на большей части страны установится сухая и теплая погода. Осадки, которые беспокоили жителей, прекратятся, создавая комфортные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

«Обширный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, вызовет долгожданное прекращение осадков на большей части республики. Несмотря на то, что ночные температуры будут сохранятся довольно низкими, днем солнечные лучи порадуют жителей даже северных регионов. И только на востоке и юго-востоке страны столкновение холодных воздушных масс с горами вызовут дожди, которые ночью будут переходить в снег», - сообщили в пресс-службе РГП «Казгидромет».

#погода #потепление #антициклон

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