Фото: ДП Алматы
Общество
Повара крупных ресторанов Алматы торговали наркотиками

Повара крупных ресторанов торговали наркотиками в Алматы. Об этом заявили городские борцы с наркопреступностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

«Над проверкой ряда оперативной информации мы работали несколько недель. Преступная деятельность фигурантов подтвердилась и была официально задокументирована. Повар одного из элитных ресторанов гражданин М. 1973 года рождения был задержан на рабочем месте после того, как нами был произведен оперативный закуп наркотического средства гашиш. При обыске по месту жительства подозреваемого также обнаружили гашиш в двух спичечных коробках и свертке», – рассказал заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП города полковник полиции Сагындык Аяганов.

В другом случае наркосбытом промышляла повар-женщина. По месту жительства Д. 1980 года рождения, в Карасайском районе Алматинской области, обнаружен пакет с порошкообразным веществом, истинную принадлежность которого установит судебно-химическая экспертиза.

По обоим фактам зарегистрированы уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 УК РК.

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