Новое землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Гексун провинции Кахраманмараш в 09:47 (12.47 по времени Астаны)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что землетрясение произошло на глубине около 7 километров.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших достигло 48,4 тысячи человек, до сих пор не опознаны тела 1615 погибших.