Новое землетрясение произошло в турецкой провинции Кахраманмараш

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Гексун провинции Кахраманмараш в 09:47 (12.47 по времени Астаны)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что землетрясение произошло на глубине около 7 километров.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.
Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших достигло 48,4 тысячи человек, до сих пор не опознаны тела 1615 погибших.