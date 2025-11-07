Казахстан укрепил позиции в глобальном рейтинге World Justice Project 2025, вновь став лидером Центральной Азии по верховенству права. Это достижение отражает не просто улучшение статистических показателей, а глубокие изменения в политико-правовой архитектуре страны.

На фоне масштабных реформ Президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан последовательно выстраивает систему, где верховенство закона становится не лозунгом, а практическим ориентиром государственного развития. О первых институциональных результатах, динамике судебной реформы и формировании доверия к правосудию – в интервью корреспондента Kazpravda.kz с кандидатом юридических наук, ассистент-профессором, исполнительным директором Института парламентаризма Алмасом Канатовым.

- Алмас Канатович, Казахстан вновь стал лидером Центральной Азии по верховенству права, по данным WJP 2025. Как вы оцениваете значение этого результата на фоне масштабных политических и правовых реформ, инициированных Президентом Токаевым? Можно ли сказать, что курс на Справедливый Казахстан начинает приносить первые институциональные результаты?

- Укрепление позиций Казахстана в индексе World Justice Project свидетельствует о том, что страна успешно сочетает общественное восприятие с реальными институциональными изменениями и конкретными политико-правовыми инициативами. Для международных рейтингов важны не просто декларации о реформах, а ощутимые результаты: законодательные новшества, создание новых органов, улучшение рабочих процессов и публичная подотчетность.

Недавнее улучшение позиций Казахстана в рейтинге указывает на первые результаты институциональных усилий. Важно понимать, что это скорее отражение позитивного тренда, а не окончательное решение всех системных вызовов.

- Одним из ключевых направлений реформ Токаева стала перезагрузка судебной системы и прокуратуры, повышение прозрачности правосудия. Насколько эти меры уже отражаются в международных рейтингах, таких как WJP?

- Реализация пакета законов и инициатив, направленных на судебную реформу в период 2024-2025 годов, играет существенную роль в снижении рисков системного давления и повышении доверия к судебной системе. Данный фактор имеет прямое значение для методологии WJP, которая учитывает как институциональные гарантии (независимость судей, прозрачность), так и практические аспекты функционирования правосудия. В нашем случае это «улица с двусторонним движением». Обратной стороной реализации доверия к судебной системе выступает нагрузка на суды первой инстанции по гражданским делам к концу 2025 году достигнет порядка 4 млн. дел и материалов в год. Другая картина по уголовным делам. По итогам 2024 года в целом регистрация уголовных правонарушений снизилась со 140 272 до 132 778. По данным Генпрокуратуры, в 2024 году в Казахстане зарегистрировали свыше 15 млн административных дел – это на 37% больше, чем годом ранее (10,98 млн).

Никаких искусственных правовых и процессуальных препятствий в части повышении доверия к судебной системе не выявлено. В рамках Концепции «Правосудие, доступное для всех» акцент сделан на упрощении процедур, усилении защиты прав уязвимых категорий и цифровизации судопроизводства. Внедрение электронных сервисов, таких как портал «Судебный кабинет», дало возможность подавать иски и заявления онлайн, независимо от места проживания. Показатели обращаемости граждан в суды говорят о росте доверия. Следует отметить, что преобразования требуют времени для своей реализации. Юридические изменения дают ощутимый результат лишь по мере того, как начинают работать практические инструменты, такие как аттестация судей, прозрачные назначения и доступность материалов дел и обоснований решений.

- Президент не раз подчёркивал необходимость ограничения влияния исполнительной власти и усиления парламентского контроля. Повлияло ли это на критерий «Constraints on Government Powers», который оценивает WJP?

- Уменьшение влияния исполнительной ветви власти и укрепление парламентского контроля являются политическими целями, которые, как предполагается, могут улучшить результаты оценки по критерию «Constraints on Government Powers» (ограничения полномочий правительства).

Рост в рейтинге WJP напрямую зависит от создания и укрепления институциональной базы. Необходимы независимые и подотчетные органы, прозрачная бюджетная система, эффективный парламентский контроль, публичные слушания, открытый доступ к информации и независимая судебная система, обеспечивающие реальное воплощение заявленных реформ. Несмотря на предпринимаемые в Казахстане шаги по реформированию (контроль, регламент, комитеты), и возможное их влияние на улучшение оценки WJP, говорить о реальном прогрессе преждевременно. Для этого требуются не просто отдельные меры, а устойчивая система подотчетности и реальные случаи ограничения произвола исполнительной власти

- В последние годы активно реализуется реформа административного правосудия и электронного правосудия. Насколько они укрепляют доверие граждан к судебной системе?

- Цифровой поворот в административном правосудии, проявляющийся в электронных сервисах для подачи исков, видеоконференциях и электронном документообороте, делает суды более удобными и быстрыми для граждан. Это также снижает вероятность непрозрачных судебных процессов. Укрепление доверия граждан достигается за счет технологического прогресса, особенно когда он сопровождается открытой статистикой и эффективным контролем качества. Эффективность цифровых сервисов в формировании доверия напрямую зависит от их интеграции с реальной судебной практикой. Если электронные услуги функционируют должным образом, но граждане сталкиваются с несправедливостью в судах или отсутствием возможности апелляции, то ожидаемый рост доверия будет ограничен. Несмотря на это, в краткосрочной перспективе электронные инструменты уже демонстрируют существенное улучшение показателей доступности и эффективности, что является важным для оценки правосудия по WJP. Касательно перманентных реформ в целом в судебной системе отметим главное: чтобы не менялась суть – защита законных интересов граждан!

Тут можно было подчеркнуть возможность трансформации формулы выдвинутого постулата «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Президент отмечал: «Это еще не свершившийся факт, а цель, к которой мы должны двигаться ускоренными темпами. С учётом концепции «Слышащего государства», на основе которой должны оперативно и эффективно решаться все конструктивные запросы граждан можно усовершенствовать постулат, где окончательная формула предстаёт, как «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство – независимый Суд». При чём это будет касаться как Конституционного суда, так и судей Республики, то есть с Верховного Суда Республики до местных судов Республики, учреждаемых законом.

- Президент Токаев заявил, что борьба с коррупцией – это вопрос национальной безопасности. Какие реальные шаги Вы бы отметили, как наиболее эффективные?

- Президент настаивал на системном подходе к антикоррупционной политике, что повлекло за собой ряд ощутимых действий: были пересмотрены концепции борьбы с коррупцией, реорганизованы или созданы соответствующие органы, ужесточены имущественные ограничения для чиновников, а также введен закон о возврате незаконно нажитого имущества (2023) и активизированы процессы его конфискации и управления.

На практике это привело к широкому применению инструментов изъятия и возврата активов, формированию специализированных органов, ответственных за их возврат, и укреплению международного партнерства в области отслеживания и возвращения незаконно выведенного капитала. Эксперты рассматривают эти комплексные меры как важные и имеющие реальное значение для усиления институционального противодействия коррупции.

- Как вы оцениваете влияние института конфискации незаконных активов и новой антикоррупционной политики на восприятие Казахстана мировыми экспертами?

- В 2023 году был принят закон, позволяющий возвращать незаконно полученные активы, и созданы процедуры для их конфискации и управления. Эти меры стали одним из наиболее заметных практических инструментов, и, как отмечают эксперты и международные мониторинговые структуры (ОЭСР, ГРЕКО и др.), наличие такой правовой базы и активная практика изъятия активов значительно повышают уровень доверия к антикоррупционной политике.

Одновременно с этим, для формирования доверия и позитивной международной репутации критически важны прозрачность в управлении возвращёнными активами, строгое следование установленным процедурам и надёжная защита прав всех участников процесса. Проведение конфискации в полном соответствии с законодательством и под контролем судебных органов способствует формированию благоприятного международного имиджа. Мониторинговые исследования ОЭСР и других организаций свидетельствуют о достижениях Казахстана в области возврата активов, но также подчёркивают необходимость дальнейшего совершенствования процедур и независимого надзора.

- Может ли последовательная реализация антикоррупционных мер стать драйвером для роста Казахстана в рейтинге WJP?

- Поскольку индекс WJP комплексно оценивает правовую систему, включая не только законодательство, но и его фактическое исполнение, доступность правосудия, подотчетность властей и уровень коррупции, последовательное и прозрачное внедрение антикоррупционных мер может значительно повысить рейтинг страны в этом индексе. Наилучший результат достигается при синергетическом сочетании следующих направлений: обновление законодательства (включая механизмы возврата активов и усиление ответственности), укрепление институциональной базы (создание независимых антикоррупционных органов, повышение эффективности прокуратуры и судов), обеспечение максимальной прозрачности (публикация результатов, отчетность, открытый доступ к данным) и активное международное сотрудничество (обмен информацией, совместные расследования). Без такого комплексного подхода отдельные шаги могут привести лишь к временным улучшениям, но не к устойчивому развитию.

Повышение Казахстана в рейтинге WJP-2025 – это важный индикатор успеха проводимых реформ. Этот позитивный сдвиг говорит о том, что институциональные изменения, такие как судебная реформа, цифровизация правосудия, усиление механизмов возврата активов и новые антикоррупционные меры, начинают давать первые результаты.

Чтобы этот сигнал превратился в устойчивую тенденцию, нужны три ключевых элемента: системность, прозрачность и независимый контроль. Это значит, что мало просто принять новые законы - нужно еще и следить за тем, чтобы они применялись справедливо, чтобы права людей были защищены, и чтобы существовали механизмы, по которым институты отчитываются и публикуют свои результаты. Если курс на «Справедливый Казахстан» будет сопровождаться четким исполнением и реальным усилением независимости институтов, то у страны есть все шансы подняться в международных рейтингах.