"Повысили аренду и выселили из жилья": за "шутку" наказали кызылординку

За «шутку» в ТikTok о якобы «выселении из жилья в связи с повышением цены за аренду» привлекли к административной ответственности жительницу города Кызылорды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

26-летняя жительница Кызылорды в ТikTok выложила видео с семейного отдыха на природе. Однако эти кадры она сопроводила комментарием: «Выгнали из квартиры, повысив сумму аренды до 500 тысяч, и живем мы возле канала».

На место выехали сотрудники полиции.

«Выяснилось, что женщина обнародовала информацию, не соответствующую действительности. На самом деле, она благополучно проживает в собственном доме с семьей, и никто их не выгонял. В свое оправдание молодая женщина, привлекшая внимание тысяч людей, утверждает, что это было обычной шуткой», – рассказали в полиции.

За неудачный юмор горожанку оштрафовали по административной статье «Заведомо ложный вызов специальных служб».

С кызылординкой также провели профилактическую беседу.