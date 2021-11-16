Пой, пока молодой

В Туркестане в честь 30-летия Независимости страны управление культуры Туркестанской области провело республиканский конкурс эстрадной песни «Түркістан дауысы». Участие в нем приняли 17 исполнителей из разных уголков страны в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них есть состоявшиеся артис­ты, участ­вовавшие и побеждавшие в различных международных и республиканских конкурсах, а есть и те, кто впервые выступает на большой сцене.

Конкурс продлился два дня. По информации руководителя управления культуры Туркестанской области Азимхана Койлыбаева, все песни на «Түркістан дауысы» исполняются вживую.