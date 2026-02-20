Пой, танцуй и учи!

Посетителям разговорного клуба «Бірге сөйлейік», что действует при областной библиотеке им. Гоголя, никогда не бывает скучно. На своих встречах они обсуждают актуальные темы, поют, танцуют и смотрят фильмы. А еще карагандинцы, объединенные желанием освоить казахский, сами себе создают языковую среду. Они вмес­те отмечают государственные праздники: надевают на эти особенные собрания национальную одежду и говорят друг другу теплые слова пожелания.

фото героини

– Большинство наших посетителей – это взрослые люди, пенсионеры, – отмечает руководитель разговорного клуба «Бірге сөйлейік» Акнур Алданова. – На наших встречах я разговариваю с ними только на казахском. Важно, чтобы они слышали грамотную речь и старались правильно произносить специфические звуки. Мы много времени уделяем разговорной практике: поем, читаем стихи, учим диалоги. Но и о грамматике не забываем. Участники клуба хотят знать правила, чтобы, например, дома помогать своим детям и внукам с подготовкой к школьным урокам.

Надо сказать, что областная универсальная научная библиотека им. Гоголя помогает карагандинцам подтягивать свой казахский давно – с 2002 года. Время от времени разговорный клуб меняет формат своей работы и руководителей. В частности, полгода назад его возглавила молодая и креативная сотрудница Гоголевки Акнур Алданова. Она, уроженка Кызылординской области, приехала в Караганду, получив степень магистра по специальности «международная журналистика» в турецком вузе. Во время заседаний разговорного клуба девушка может и новостями с единомышленниками поделиться, и объяс­нить правила склонения слов по падежам.

– Бывает, что темы для наших занятий подсказывают сами посетители, – продолжает Акнур Алданова. – Они просят научить их тем фразам, которые можно использовать в магазине, библиотеке, аптеке или на вокзале. Им нужен несложный бытовой язык. А вообще каждое наше заседание имеет определенную тематику. Недавно мы обсуждали государственные праздники нашей страны. Основной акцент я сделала на Наурызе, его обычаях и традициях. Скоро мы будем отмечать этот праздник в нашей библиотеке: устроим мини-чаепитие и проведем беседу. Для меня важно получить от людей обратную связь.

В клуб «Бірге сөйлейік» приходят люди с разным уровнем владения государственным языком. Каждый из них горит желанием заговорить на казахском, но новичков сковывают неловкость и страх осуждения за акцент или неправильно произнесенный специфический звук. Как с ними справиться? На этот вопрос попыталась ответить бывший руководитель разговорного клуба при областной библиотеке им. Гоголя Динара Каргабаева. Ей, казашке, которая получила образование в русской школе, эти терзания знакомы.

– Я владею двумя языками, но иногда и сама комплексую, – признается руководитель сектора периодических изданий Динара Каргабаева. – При этом я понимаю и другим говорю: не нужно стесняться! У нас в клубе очень доброжелательная обстановка. Все друг друга поддерживают. А если вдруг кто-то засмеется над вашим произношением, не обращайте внимания и пройдите мимо. Помните, люди так поступают не от большого ума. Образованный, читающий, воспитанный человек никогда не станет смеяться над акцентом.

Карагандинский регион был и остается одним из самых многонациональных в нашей стране. Поэтому разговорные клубы и образовательные курсы здесь остаются востребованными. Областная библиотека им. Гоголя – далеко не единственная организация, которая помогает своим посетителям овладеть государственным языком. Этим занимаются почти все библиотеки, дома культуры и досуговые центры в Карагандинской области. От них не отстает и бизнес. Крупные промышленные предприятия региона организовывают курсы казахского языка для своих работников, причем бесплатно и без отрыва от производства. Все это способствует усилению роли государственного языка в сфере межэтнических коммуникаций.

– Постепенно мы придем к тому, что большинство наших граждан овладеют казахским, – высказывает свое мнение Динара Каргабаева. – Этот процесс уже активизирован. В социальных сетях мы видим все больше людей разных национальностей, которые читают стихи Абая, играют на домбре, великолепно исполняют песни на казахском. Так мы воспитываем в народе любовь к языку и культуре. Я считаю, это на современном этапе развития самое важное.

