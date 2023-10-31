Поймаем энергию ветра

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Юлия Пулина, область Улытау

В 2024 году в Жезказгане приступят к строительству завода по производству оборудования для ветряных электростанций (ВЭС), следующим проектом станет создание ветропарка в Жанааркинском районе.

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В Жезказгане дан старт казахстанско-китайскому экономическому сотрудничеству в сфере «зеленых» технологий: 26 октября заключен меморандум между акиматом области Улытау, китайской компанией SinoHydro Engineering Bureau 4 Lanzhou Machinery Equipment Co. (SinoHydro), а также ТОО «Техно­ГруппСервис» о строительстве завода по выпуску металлических опорных башен для ветряных электростанций, а также ветропарка. Оба проекта направлены на снижение выбросов углекислого газа и достижение углеродной нейтральности в Казахстане до 2060 года.

В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в генерации электроэнергии по республике составляет 5,8%.
К 2035 году данный показатель, согласно прогнозам аналитиков, достигнет не менее чем 16%.

Строительство завода запланировано во исполнение задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Этот инвестиционный проект послужит мощным импульсом для развития экономики области Улытау. Акиматом уже выделен земельный участок площадью 20 гектаров в индустриальной зоне Жезказгана.

В текущем году начнутся разработка технико-экономического обоснования проекта и проект­но-изыскательские работы. Начало строительства завода планируется в 2024-м, а ввод в эксплуатацию – к концу 2025-го. Мощность предприятия будет составлять 100 башен в год.

Ожидаемые инвестиции составят около 30 млн долларов. Кроме того, для реализации проектов «зеленой энергетики» будет соз­дано 230 рабочих мест, включая такие высококвалифицированные специальности, как «сварочное дело» и «металлообработка». В Жезказганском техническом колледже намечено открытие нового факультета для подготовки соответствующих специалистов.

Размещение завода в Жезказгане выгодно с точки зрения логистики для поставки сырья и отгрузки готовой продукции потенциальным клиентам в Казахстане и странах ближнего зарубежья.

Потенциальное развитие ВЭС мощностью до 33 ГВт до 2030  года должно обеспечить постоянный спрос на поставку опорных башен для ветряных турбин. Строительство завода повлечет за собой создание смежных производств, включая возведение бетонного завода.

Церемония закладки камня на месте будущего завода в Жезказгане состоялась сразу же после подписания меморандума.

Для строительства крупного ветропарка – ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 1 ГВт – в Жанааркинском районе выделен земельный участок площадью 20 тыс. гектаров. Это один из самых ветреных районов области. В рамках проектирования станции в течение года здесь будут проводиться измерения ветра с помощью нескольких метеорологических мачт, установленных компанией «Техно­ГруппСервис».

Оба проекта осуществляются в рамках двустороннего казах­станско-китайского экономического сотрудничества на основе договоренностей, достигнутых главами двух государств в Сиане 17 мая 2023 года. Претворением проектов в жизнь будет заниматься Sinohydro bureau 4 machinery equipment, дочерняя компания PowerChina, специализирующаяся на выпуске башен для ветрогенераторов и строительстве ВЭС.

Казахстанским партнером выступает ТОО «ТехноГруппСервис», занимающееся проектированием, строительством и обслуживанием объектов «зеленой энергетики».

Компания PowerChina (Power Construction Corporation of China – Корпорация строительства электроэнергетики Китая) – ведущая китайская компания в области инжиниринга и строительства в энергетической сфере, а также мировой лидер в области энергетических проектов. Ее основная деятельность – проектирование, строительство и эксплуатация различных видов энергетических объектов, включая гидроэлектростанции, ядерные станции, ветряные и солнечные электростанции, тепловые электростанции, а также системы передачи и распределения электроэнергии. Компания работает как в Китае, так и за рубежом, выполняя проекты по всему миру.

«Зеленые проекты» PowerChina не только способствуют обеспечению электроэнергией огромных регионов, но и содействуют устойчивому развитию и экологической защите окружающей среды. Также китайская компания активно развивает новейшие технологии в сфере ВИЭ, призванные снизить зависимость от каменного топлива и уровень выбросов парниковых газов.

#производство #завод #Жезказган #ВЭС

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