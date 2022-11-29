Пойте, юные акыны!

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Инна Лебедева

Шестой республиканский конкурс «Көшпенділер әуені» в этом году прошел под знаком 90-летия Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского.

В номинации «Пение с дом­брой» состязались 24 юных певца – студенты музыкальных колледжей Казахстана.

– Народное пение – любимейший исполнительский жанр в Казахстане. Важно проводить соревновательные смот­ры новых дарований, чтобы оценить качество подготовки и понять, какие артис­ты выйдут на казахстанские сцены в ближайшие годы, – отметил директор Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского Биржан Хасангалиев. – Результаты конкурса обрадовали жюри и публику – на подходе новое талантливое поколение певцов! Их голоса, харизма и глубина чувств, раскрытые в народных и авторских песнях, говорят о большом таланте.

Два тура конкурса прошли как большой праздник народной музыки: зал был полон, слушатели активно поддерживали возгласами и аплодисментами понравившихся участников, которые старались превзойти друг друга. Опытному, требовательному жюри, возглавляемому доцентом кафедры народного пения КНК им. Курмангазы Сауле Жанпеисовой, пришлось усердно поработать, чтобы выбрать лучших из лучших.

Гран-при получила Аида Сраил – студентка Республиканского эстрадно-циркового колледжа города Алматы. Ее звонкое мелодичное пение, проникновенная, теплая подача содержания песен надолго останутся в сердцах слушателей.

О подготовке и выступлениях Аида сказала так:

– Очень волновалась, даже просыпалась по ночам! Но когда вы­шла на сцену и запела «Аққұм», где умирающий акын последние минуты своей жизни посвятил созданию песни, волнения уже не было, осталось только творчество – живой процесс воссоздания шедевра. На волне вдохновения исполнила я и песню Ескендира Хасангалиева «Ақынның домбырасы», которая по содержанию являет­ся как бы продолжением первой. Дружные аплодисменты публики подсказали мне, что выс­тупление понравилось. Одоб­рил его и мой педагог Талгат Абугазин. На второй тур я шла смело и, как говорится, выложилась на все 100 процентов! Высокая оценка, Гран-при – это фурор! Я так счастлива!

Первой премии удостоен Жомарт Саматулы – студент Мангис­тауского колледжа искусств. Его тембрально богатый, распевный тенор, вдумчивое исполнение программы произвели сильное впечатление на жюри и публику.

Гульжайна Муратова увезла «серебро» в Атырауский музыкальный колледж им. Д. Нурпеисовой. Ее сильный голос и яркий артистический дар стали заметным явлением конкурса.

Овации заслужил Нурсултан Игилик, его мощный красивый баритон властно приковывал внимание зала. И хотя жюри присудило ему второе место, восхищению слушателей не было границ.

– Учительница музыки в школе заметила, что я могу петь и поручила мне выступить на школьном празднике. Тогда я услышал свои первые аплодисменты. После девятого класса меня приняли в Алматинский музыкальный колледж имени Чайковского. С первого курса учусь у опытного педагога Есбо­ла Шанбаева, – рассказал о себе Нурсултан. – Сначала он вел меня, как тенора, но на третьем курсе у меня в голосе появились низкие звуки, по­этому учитель переучил меня на баритональное пение. И играть на домбре мне пришлось учиться в новых тональностях. Было удивительно и интересно осваивать новые голосовые возможности, которые преподнесла мне природа! На конкурсе я исполнил шесть песен.

Сейчас окрыленные успехом лауреаты разъехались по Казахстану, чтобы с возросшими силами продолжить обучение любимому делу. Мы говорим им «Ақ жол» и радуемся тому, как богата талантами наша земля.

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