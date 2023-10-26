Поздравительные телеграммы продолжают поступать в Акорду

На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника – Дня Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей поздравительной телеграмме отметил, что отношения Казахстана и Германии, основанные на доверии и партнерстве, за последние 30 лет достигли впечатляющих результатов.

«Тесные связи между нашими странами находят свое отражение не только в политических встречах на высшем уровне, но и в успешном сотрудничестве в различных сферах. Германия и в будущем останется надежным партнером Казахстана, поддерживая Вас в продолжении курса начатых Вами реформ», – говорится в телеграмме.

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахаян поздравил главу государства с национальным праздником и пожелал дружественному народу Казахстана дальнейшего развития и процветания.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил уверенность в том, что Египет и Казахстан имеют высокий потенциал для наращивания более тесного многогранного сотрудничества во благо народов двух государств.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в своей телеграмме подчеркнул, что активное взаимодействие в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах придало импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Свои поздравления также направили президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кипра Никос Христодулидис, президент ОИС Хиссейн Брахим Таха, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев и другие.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать, добавили в Акорде.

Ранее телеграммы прислали Владимир Путин, Джозеф Байден, Си Цзиньпин, Эмманюэль Макрон, Чарльз III, Шавкат Мирзиёев и другие.