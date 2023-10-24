Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Республики

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника – Дня Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: Kazpravda.kz

Президент России Владимир Путин поздравил главу государства с Днем Республики и пожелал успехов и процветания.

«Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, вносит свой весомый вклад в решение важных международных проблем и пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене. Российско-казахские отношения находятся на высоком уровне. Уверен, что дальнейшее упрочение стратегического партнерства и союзничества, наращивание конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ и ШОС отвечает коренным интересам наших народов», – говорится в телеграмме.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Касым-Жомарту Токаеву и дружественному казахстанскому народу свои искренние поздравления и наилучшие пожелания. Он отметил, что в последние годы в Казахстане наблюдается устойчивое экономическое развитие и неизменно укрепляется влияние страны в региональных и международных структурах.

«Уверен, что строительство Нового Казахстана, которое вы инициируете и продвигаете, непременно достигнет еще больше успехов. Я готов вместе с Вами прилагать усилия для выведения китайско-казахских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства на новый уровень», – написал лидер КНР.

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в своем послании президенту Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана высоко оценил сотрудничество между двумя странами.

«Казахстан и США объединяет партнерство, основанное на общей приверженности суверенитету, независимости и территориальной целостности. На протяжении более тридцати лет мы совместно работаем над соблюдением этих принципов и построением лучшего будущего для наших народов. За последний год нами была проделана работа по укреплению стратегического партнерства и расширению сотрудничества во всех сферах. Я с нетерпением жду дальнейшего углубления связей между нашими странами», – отметил Байден.

Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III выразил уверенность в дальнейшем укреплении теплых дружественных отношений и двустороннего партнерства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем поздравлении указал на важность развития многолетнего стратегического двустороннего сотрудничества.

«Я с большим нетерпением жду своего предстоящего визита в Казахстан для дальнейшего укрепления отношений между нашими странами, развития партнерства в сферах энергетики, водных ресурсов, сельского хозяйства, здравоохранения, а также в сырьевой отрасли», – говорится в телеграмме.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил, что современный Казахстан стабильно развивается в результате масштабных и системных реформ, проводимых под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, а продвигаемые им актуальные региональные и глобальные инициативы достойно признаются международным сообществом.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном письме подчеркнул, что предпринимаемые усилия Касым-Жомарта Токаева по построению Справедливого Казахстана находят неизменную поддержку у народа братской страны, а текущая позитивная динамика союзнических отношений позволит и дальше выстраивать более амбициозные планы по углублению двустороннего сотрудничества.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон высоко оценил широкомасштабные успехи, достигнутые Казахстаном в политической, социально-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах жизни общества.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов особо отметили двусторонние отношения, в основе которых заложены принципы добрососедства, взаимоуважения и доверия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что придает особое значение всестороннему развитию азербайджано-казахских отношений, имеющих глубокие исторические корни, построенные на братстве и взаимном доверии.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в своем поздравлении дал высокую оценку реализуемым Казахстаном мерам по укреплению суверенитета и территориальной целостности, масштабным преобразованиям в экономике, социальной сфере, усилиям по выстраиванию конструктивных отношений как внутри многонационального государства, так и во внешней политике.

Свои поздравления также направили король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, наследный принц, премьер-министр Королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, папа Римский Франциск, император Японии Нарухито, король Марокко Мухаммед VI, султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид, король Испании Фелипе VI, король Нидерландов Виллем-Александр, король Швеции Карл Густав, президент Индии Драупади Мурму, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам, президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Болгарии Румен Радев, президент Греции Катерина Сакелларопулу, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Швейцарии Ален Берсе, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Польши Анджей Дуда, президент Финляндии Саули Ниинистё, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генерал-губернатор Австралии Дэвид Хёрли, раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель Административного совета штата Мьянма Мин Аун Хлайн, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммад аль-Малик и другие.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать, добавили в Акорде.

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