Пожар на нефтехранилище: Куба обратилась за международной помощью

Уже несколько дней кубинцы не могут справиться с пожаром на нефтехранилище, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Накануне в резервуар для хранения сырой нефти ударила молния, в результате случился взрыв. Пламя охватило два контейнера, в которых находилось почти 70 млн литров топлива.

Кубинское правительство запросило помощь у Мексики и Венесуэлы для борьбы с бушующим пламенем. На сегодня известно об одном погибшем, 121 человек получил ранения. 17 пожарных числятся пропавшими без вести.

"Это крупнейший пожар на топливной базе. На Кубе нет всех необходимых средств и технологий для его тушения. Мы выражаем глубокую признательность правительствам Мексики и Венесуэлы, которые оперативно предложили материальную помощь в этой сложной ситуации", - сказал президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Как отмечает телеканал, население Кубы страдает от ежедневных сбоев электроэнергии из-за жары. Также там сейчас дефицит топлива. Потеря нефтехранилища, вероятно, усугубит ситуацию в стране.