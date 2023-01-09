Пожар на рынке в Алматы потушен

Происшествия
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Пожар на рынке «Ардан» в Алматы потушили. Огнеборцы спасли от уничтожения соседние контейнеры с товарами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Скриншот с видео instagram.com/almaty_tjd/

Напомним, в 16:55 более 60 сотрудников и 16 единиц техники ДЧС Алматы были направлены на тушение пожара на рынке «Арлан». Там горели контейнеры на предварительной площади 100 квадратных метров.

«Сложность тушению пожара создавала плотная компановка двухъярусных контейнеров, создалась высокая температура. Для вскрытия контейнеров применялись аварийно-спасательные инструменты», – рассказали подробности в департаменте.

Пожар локализовали в 18:40, ликвидировали – в 18:54. При этом огнеборцы не позволили огню охватить другие контейнеры с товарами.

 

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