Пожар вспыхнул на барахолке в Алматы – видео

В городе Алматы тушат пожар на рынке «Арлан», где загорелись контейнеры, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В 16:55 более 60 сотрудников и 16 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы были направлены по адресу: Алатауский район, шоссе Северное кольцо, 92/7.

«По прибытии обнаружено горение контейнеров на предварительной площади 100 квадратных метров на территории рынка «Арлан». На тушение, а также защиту соседних контейнеров введены пожарные стволы. На месте развернут оперативный штаб», – отметили в пресс-службе ДЧС.

Обеспечена бесперебойная подача воды, объект обесточили. Из-за сильного задымления личный состав работает в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, добавили в департаменте.