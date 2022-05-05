Пожар охватил балконы на шести этажах в доме в Актобе - видео

Крупный пожар потушили в многоэтажке города Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

5 мая в 16:48 часов на пульт дежурного 101 поступило сообщение о загорании трех балконов девятиэтажного дома по проспекту Абулхаир хана в городе Актобе. Незамедлительно был объявлен ранг вызова №2 и организован штаб пожаротушения.

На месте было установлено загорание обшивки балкона с 4 по 9 этажи. Задействованными силами и средствами – 52 человека и 10 единиц техники – пожар полностью потушен за 20 минут на площади 50 кв. м.

По лестничному маршу эвакуировано 60 человек. Также с помощью пожарной автолестницы спасено 10 человек. Причина пожара устанавливается.