Пожар произошел на торговых рынках в Шымкенте и Шардаре

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Площадь пожаров 200 и 100 квадратных метров соответственно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС РК

В Шымкенте, в Туранском районе по улице Водопьянова, на территории торгового рынка произошло загорание трех торговых бутиков со строительными товарами. Спасателям удалось предотвратить распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 200 кв.м. Пострадавших нет.  

В Туркестанской области огнеборцы МЧС потушили пожар на территории рынка города Шардара. 

На открытой территории центрального рынка произошло загорание восьми торговых мест. Пожар ликвидирован на площади 100 кв.м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 

#Шымкент #пожар #торговля

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